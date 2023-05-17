***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.05.2023Tescil Tarihi17.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.05.2023 tarih ve 10833 noluAçıklamalarŞirketimizin 04.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiş.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151963BIST