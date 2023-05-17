***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 15:56
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2023
Tescil Tarihi
17.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2023 tarih ve 10833 nolu
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiş.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151963
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
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|Önceki Kapanış
|: 4.590
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4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 20,2800
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|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 21,9000
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|Önceki Kapanış
|: 22,1000
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21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.257,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.258,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7544
|19,7587
|% 0,21
|
|Euro
|21,4303
|21,4494
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5774
|24,7007
|% 0,12
|
|Frank
|21,8840
|22,0159
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2530
|5,2793
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-7,81
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.455
|4.584
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.285
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|1,64
|