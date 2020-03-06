***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716Transferler30 0 0 0 0 0 102.178 2.097.513 -2.199.691 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,4 0 0 0 0 23.965 0 0 10.643.618 10.667.583 0 10.667.583Dönem Karı (Zararı)40 0 0 0 0 0 0 0 10.643.618 10.643.618 -3 10.643.615Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 0 23.965 0 0 0 23.965 0 23.965Sermaye Arttırımı30 7.500.000 0 0 0 0 0 -7.500.000 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 -213.513 0 -213.513 0 -213.513Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler30 0 0 0 0 0 0 10.643.618 -10.643.618 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,4 0 0 0 0 -34.187 0 0 11.552.976 11.518.789 0 11.518.789Dönem Karı (Zararı)40 0 0 0 0 0 0 0 11.552.976 11.552.976 9 11.552.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 0 -37.187 0 0 0 -34.187 0 -34.187Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.030.080 11.874.364 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.568.110 -6.076.684Dönem Karı (Zararı)11.552.985 10.643.618Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 11.552.985 10.643.618Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.841.009 3.560.710Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 218.241 170.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.232.822 4.220.284Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,34 2.232.822 4.220.284Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler125.780 222.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 125.780 222.767Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.264.166 -1.053.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.484.726 -21.073.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -236.954.705 -1.070.432.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -236.954.705 -1.070.432.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 7.368.866 28.219İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.368.866 28.219Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -11.714.467 7.450.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 24.700.985 -4.439.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 203.468.542 1.063.946.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 203.468.542 1.063.946.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 32.072 27.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -76.138 758.939İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -76.138 758.939Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 6.922.932 -1.039.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 1.767.187 -17.373.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.767.187 -17.373.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.909.268 -6.869.345Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -341.158 792.661YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.328 -420.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.215Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.215Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -148.328 -421.855Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -148.328 -421.855FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.786.876 -946.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 1.262.904 3.445.329Kredilerden Nakit Girişleri47 1.262.904 3.445.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.549.780 -4.391.731Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.549.780 -4.391.731Ödenen Temettüler-1.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.632.906 -7.443.726Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.632.906 -7.443.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 831.125 8.274.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.464.031 831.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 8.464.031 831.125Ticari Alacaklar6,7 2.619.042.000 2.382.087.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.619.042.000 2.382.087.295Diğer Alacaklar6,9 71.191.305 78.560.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 71.191.305 78.560.171Stoklar10 40.995.518 29.281.051Peşin Ödenmiş Giderler6,12 9.761.897 36.695.704İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.761.897 36.695.704Diğer Dönen Varlıklar29 307.143 2.074.330ARA TOPLAM2.749.761.894 2.529.529.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.749.761.894 2.529.529.676DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 3.686.649 3.756.562Ertelenmiş Vergi Varlığı40 546.662 1.810.828TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.233.311 5.567.390TOPLAM VARLIKLAR2.753.995.205 2.535.097.066KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.406.351 143.447İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.406.351 143.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 473.419 2.580.255İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 473.419 2.580.255Ticari Borçlar6,7 2.689.735.999 2.486.267.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.689.735.999 2.486.267.457Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 97.988 65.916Diğer Borçlar6,9 2.530.169 2.606.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.530.169 2.606.307Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6,12 8.496.279 1.573.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.496.279 1.573.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 510.301 851.459ARA TOPLAM2.703.250.506 2.494.088.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.703.250.506 2.494.088.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 422.130 865.074İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 422.130 865.074Uzun Vadeli Karşılıklar25 475.988 316.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 475.988 316.021TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER898.118 1.181.095TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.704.148.624 2.495.269.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.850.489 39.831.700Ödenmiş Sermaye30 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 -56.693 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)30 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -46.947 -12.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -46.947 -12.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -46.947 -12.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.514.775 1.030.080Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 11.389.669 2.730.746Net Dönem Karı veya Zararı41 11.552.976 10.643.618Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.908 -3.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.846.581 39.827.783TOPLAM KAYNAKLAR2.753.995.205 2.535.097.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 26.094.665 19.638.277TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.094.665 19.638.277BRÜT KAR (ZARAR)26.094.665 19.638.277Genel Yönetim Giderleri28,33 -11.369.345 -6.769.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 113.446 3.376.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.292.295 -4.321.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.546.471 11.923.935TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 32 -32FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.546.503 11.923.903Finansman Gelirleri37 1.574.301 1.506.411Finansman Giderleri37 -836.528 -1.376.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.284.276 12.053.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40 -2.731.291 -1.409.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.458.578 -2.469.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.272.713 1.059.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.552.985 10.643.618DÖNEM KARI (ZARARI)11.552.985 10.643.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 9 -3Ana Ortaklık Payları41 11.552.976 10.643.621Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başında Kazanç (zarar) 41 0,00770000 0,00710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.188 -23.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -42.734 -29.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 8.546 5.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 8.546 5.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.188 -23.965TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.518.797 10.619.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9 -3Ana Ortaklık Payları11.518.788 10.619.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825216BIST