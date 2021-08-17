***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.389.941 4.909.250Dönem Karı (Zararı)6.633.231 1.576.996Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.633.231 1.576.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.797 681.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 41.269 110.973Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -117.820 -9.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -117.820 -9.674Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,28 92.348 579.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.740.913 3.388.167Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -464.839.237 364.043.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -464.839.237 364.043.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 0 31.249.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 31.249.610Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -16.420.416 3.124.285Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 1.151.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 482.529.042 -397.693.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 482.529.042 -397.693.678Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.097Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 3.366.536 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,21 3.366.536 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 1.862.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 -2.895.012 -348.901Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13,20,21,32 -2.895.012 -469.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)120.696Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.389.941 5.646.395Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -737.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.498.948 -57.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -1.233.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -57.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -57.112Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 -5.265.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI245.997 -1.605.045Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 833 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7-8 179.133 -1.605.045Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.605.045Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 66.031 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.136.990 3.247.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.136.990 3.247.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.253.253 8.464.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.390.243 11.711.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.976 49.850.488 -3.908 49.846.580Transferler11.552.976 -11.552.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.183 1.577.012 -16 1.529.813Dönem Karı (Zararı)1.577.012 -16 1.576.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.183 -47.183Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -94.130 1.514.775 22.942.644 1.577.012 51.380.317 -3.924 51.376.393Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387Transferler-3.206.071 -3.206.071 20.320 -3.185.751Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.870 384.213 2.740.699 6.633.231 9.885.012 0 9.885.012Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 6.633.231 59.724.520 10.126 59.734.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.390.243 11.253.253Ticari Alacaklar9 2.783.610.708 2.318.771.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.965 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.783.602.743 2.318.771.471Diğer Alacaklar10 105.248.173 94.610.258İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 105.248.173 94.610.258Stoklar12 94.099.257 77.678.841Peşin Ödenmiş Giderler13 64.371 7.200.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 805.325 876.880Diğer Dönen Varlıklar21 580.351 630.017ARA TOPLAM2.997.798.428 2.511.021.030TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.997.798.428 2.511.021.030DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar15 4.733.169 3.541.174Peşin Ödenmiş Giderler13 1.521 0Ertelenmiş Vergi Varlığı14 646.442 738.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.381.132 4.279.964TOPLAM VARLIKLAR3.003.179.560 2.515.300.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 833 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 618.396 424.718Diğer Finansal Yükümlülükler7 0 14.545Ticari Borçlar9 2.932.687.244 2.450.158.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 2.398 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.932.684.846 2.450.158.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 595.675 108.410Diğer Borçlar10 1.384.884 3.100.282İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.384.884 3.100.282Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 5.265.684Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.933.226 2.078.159Kısa Vadeli Karşılıklar19 137 66.042Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 137 66.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.597.575 515.641ARA TOPLAM2.942.817.970 2.461.731.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.942.817.970 2.461.731.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 626.944 533.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 626.944 533.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.944 533.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.943.444.914 2.462.265.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 59.724.520 53.045.578Ödenmiş Sermaye22 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 -56.694 -56.694Geri Alınmış Paylar (-)22 -1.003.292 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 68.926 -57.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 68.926 -57.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 1.898.988 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 25.683.361 22.942.662Net Dönem Karı veya Zararı22 6.633.231 3.206.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 10.126 -10.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.734.646 53.035.386TOPLAM KAYNAKLAR3.003.179.560 2.515.300.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808BRÜT KAR (ZARAR)12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808Genel Yönetim Giderleri24 -6.274.512 -5.653.166 -3.798.482 -2.694.538Pazarlama Giderleri24 -13.945 0 -13.945 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.120.855 643.335 -2.164.427 561.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -288.568 -958.316 2.801.422 -951.395ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.848.632 2.153.011 3.991.959 1.698.247FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.848.632 2.153.011 3.991.959 1.698.247Finansman Gelirleri27 0 388.121 0 136.513Finansman Giderleri27 -190.460 -384.203 -71.991 -211.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 8.658.172 2.156.929 3.919.968 1.622.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.024.942 -579.933 -1.232.324 -589.226Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.932.594 -579.776 -1.211.218 -579.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -92.348 -157 -21.106 -9.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 6.633.230 1.576.996 2.687.644 1.033.665DÖNEM KARI (ZARARI)6.633.230 1.576.996 2.687.644 1.033.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.266 -16 -11.269 -19Ana Ortaklık Payları6.644.496 1.577.012 2.698.913 1.033.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00440000 0,00110000 0,00180000 0,00070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 -10.999 -47.183 0 -47.183Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -13.749 -60.491 0 -60.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30 2.750 13.308 0 13.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 2.750 13.308 0 13.308Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30 0 0 -20.321 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30 0 0 -20.321 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 0 0 -20.321 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.999 -47.183 -20.321 -47.183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.622.231 1.529.813 2.667.323 986.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -16 0 -19Ana Ortaklık Payları6.622.231 1.529.829 2.667.323 986.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958851BIST