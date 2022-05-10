***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:14
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 -10.192 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.035.387 53.035.387
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 -3.206.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.784 20.321 22.035 3.102.877 3.945.587 7.192.603 7.192.603
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 43.840 10.129 1.536.810 26.045.539 3.945.587 57.021.919 57.021.919
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.619 66.978.725
Transferler
-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.388 13.508.166 3.780.417 17.062.196 2.373 17.064.569
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 200.155 1.898.982 39.196.117 3.780.417 70.515.684 7.993 70.523.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.794 4.263.808
Dönem Karı (Zararı)
3.780.418 3.945.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-256.366 -1.193.157
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.732 246.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-526.486 -1.511.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
99.388 71.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.616.846 1.511.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.283.711.803 61.531.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.283.711.803 61.531.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.176.930 27.888.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.323.440.819 -115.635.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.323.440.819 -115.635.940
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.430.983 2.175.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.091.809 25.551.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.794 4.263.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.480.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.215.177
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -5.265.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-577.971 564.384
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 523.436
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.506 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-235.465 40.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-670.765 -1.652.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-670.765 -1.652.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.874.037 11.253.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.203.272 9.600.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.203.272 9.874.037
Ticari Alacaklar
3.906.953.916 2.623.242.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.906.953.916 2.623.242.113
Diğer Alacaklar
211.064.977 142.413.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.064.977 142.413.129
Stoklar
148.605.518 178.782.448
Peşin Ödenmiş Giderler
2.984.857 1.872.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.495 193
Diğer Dönen Varlıklar
1.317.455 1.260.787
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.317.455 1.260.787
ARA TOPLAM
4.280.149.490 2.957.444.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.280.149.490 2.957.444.707
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5.423.469 5.594.201
Peşin Ödenmiş Giderler
496.748 592.421
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
496.748 592.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
155.659 255.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.075.876 6.441.669
TOPLAM VARLIKLAR
lanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 137.477
Diğer Finansal Yükümlülükler
658.612 767.968
Ticari Borçlar
4.204.345.587 2.880.904.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.619.263 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.195.726.324 2.880.904.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
343.083 689.889
Diğer Borçlar
553.209 1.301.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
553.209 1.301.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
924.656 1.581.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.566.616 10.249.054
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.566.616 10.249.054
ARA TOPLAM
4.214.391.763 2.895.632.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.214.391.763 2.895.632.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
496.748 592.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
813.178 682.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
813.178 682.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.926 1.275.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.215.701.689 2.896.907.650
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.515.684 66.973.106
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.293 -1.003.292
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.154 426.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.154 426.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.898.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.196.117 25.687.951
Net Dönem Karı veya Zararı
3.780.418 13.519.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.993 5.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.523.677 66.978.726
TOPLAM KAYNAKLAR
4.286.225.366 2.963.886.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10.616.915 5.137.411
Satışların Maliyeti
-2.452.984 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.163.931 5.137.411
BRÜT KAR (ZARAR)
8.163.931 5.137.411
Genel Yönetim Giderleri
-3.581.249 -2.476.030
Pazarlama Giderleri
-146.900 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
67.886.920 5.285.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-67.400.343 -3.089.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.922.359 4.856.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.922.359 4.856.673
Finansman Giderleri
-117.381 -118.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.804.978 4.738.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.022.169 -792.618
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-922.782 -721.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-99.387 -71.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.782.809 3.945.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.782.809 3.945.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.391 3
Ana Ortaklık Payları
3.780.418 3.945.584
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.998 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.748 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.998 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.771.811 3.945.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.998 3
Ana Ortaklık Payları
3.782.809 3.945.584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028522
BIST