***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 -10.192 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.035.387 53.035.387Transferler-3.206.071 -3.206.071 -3.206.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.784 20.321 22.035 3.102.877 3.945.587 7.192.603 7.192.603Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 43.840 10.129 1.536.810 26.045.539 3.945.587 57.021.919 57.021.919Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.619 66.978.725Transferler-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-226.388 13.508.166 3.780.417 17.062.196 2.373 17.064.569Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 200.155 1.898.982 39.196.117 3.780.417 70.515.684 7.993 70.523.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.794 4.263.808Dönem Karı (Zararı)3.780.418 3.945.584Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-256.366 -1.193.157Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler170.732 246.812Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-526.486 -1.511.211Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler99.388 71.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.616.846 1.511.381Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.283.711.803 61.531.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.283.711.803 61.531.695Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler30.176.930 27.888.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.323.440.819 -115.635.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.323.440.819 -115.635.940Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.430.983 2.175.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.091.809 25.551.109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-92.794 4.263.808YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.480.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.215.177Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 -5.265.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-577.971 564.384Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 523.436Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-342.506 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-235.465 40.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-670.765 -1.652.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-670.765 -1.652.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.874.037 11.253.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.203.272 9.600.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.203.272 9.874.037Ticari Alacaklar3.906.953.916 2.623.242.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.906.953.916 2.623.242.113Diğer Alacaklar211.064.977 142.413.129İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar211.064.977 142.413.129Stoklar148.605.518 178.782.448Peşin Ödenmiş Giderler2.984.857 1.872.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.495 193Diğer Dönen Varlıklar1.317.455 1.260.787İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.317.455 1.260.787ARA TOPLAM4.280.149.490 2.957.444.707TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.280.149.490 2.957.444.707DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5.423.469 5.594.201Peşin Ödenmiş Giderler496.748 592.421İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler496.748 592.421Ertelenmiş Vergi Varlığı155.659 255.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.075.876 6.441.669TOPLAM VARLIKLARlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 137.477Diğer Finansal Yükümlülükler658.612 767.968Ticari Borçlar4.204.345.587 2.880.904.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.619.263 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.195.726.324 2.880.904.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar343.083 689.889Diğer Borçlar553.209 1.301.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar553.209 1.301.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü924.656 1.581.318Kısa Vadeli Karşılıklar0 175Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.566.616 10.249.054İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.566.616 10.249.054ARA TOPLAM4.214.391.763 2.895.632.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.214.391.763 2.895.632.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar496.748 592.421Uzun Vadeli Karşılıklar813.178 682.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar813.178 682.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.309.926 1.275.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.215.701.689 2.896.907.650ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.515.684 66.973.106Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları-56.694 -56.694Geri Alınmış Paylar (-)-1.003.293 -1.003.292Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.154 426.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)200.154 426.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.898.982 1.898.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.196.117 25.687.951Net Dönem Karı veya Zararı3.780.418 13.519.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.993 5.620TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.523.677 66.978.726TOPLAM KAYNAKLAR4.286.225.366 2.963.886.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10.616.915 5.137.411Satışların Maliyeti-2.452.984 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.163.931 5.137.411BRÜT KAR (ZARAR)8.163.931 5.137.411Genel Yönetim Giderleri-3.581.249 -2.476.030Pazarlama Giderleri-146.900 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler67.886.920 5.285.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-67.400.343 -3.089.990ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.922.359 4.856.673FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.922.359 4.856.673Finansman Giderleri-117.381 -118.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.804.978 4.738.205Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.022.169 -792.618Dönem Vergi (Gideri) Geliri-922.782 -721.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-99.387 -71.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.782.809 3.945.587DÖNEM KARI (ZARARI)3.782.809 3.945.587Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.391 3Ana Ortaklık Payları3.780.418 3.945.584Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.998 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.748 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.750Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.750Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.998 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.771.811 3.945.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.998 3Ana Ortaklık Payları3.782.809 3.945.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028522BIST