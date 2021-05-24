***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.05.2021Genel Kurul Tarihi 21.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capıtal Tower No:9 Kat : 1 HalkalıGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 2020 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2020 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,12 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,13 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Davet i- Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dokumani - Bağımsızlık Beyanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937530BIST