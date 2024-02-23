***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTGS DIŞ TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTGS DIŞ TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi22.01.2014 - 27.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarPay geri alım programı dahilinde alınan 504.554TL nominal değerdeki TGSAS paylarının Borsa İstanbul'da satışı 23.02.2024 tarihinde pay başına 41.53TL ortalama fiyatla gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 23.02.2024 tarihi itibarıyla %0.66'e düşmüştür.Şirketimizin 27.02.2023 tarihli geri alım programı devam etmektedir.Saygılarımızla,Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTGSAS 23/02/2024 404.554 % 2,697 41,5257 % 0,66 14.456.642,36 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251685BIST