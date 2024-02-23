***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
23.02.2024 18:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.01.2014 - 27.02.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Pay geri alım programı dahilinde alınan 504.554TL nominal değerdeki TGSAS paylarının Borsa İstanbul'da satışı 23.02.2024 tarihinde pay başına 41.53TL ortalama fiyatla gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 23.02.2024 tarihi itibarıyla %0.66'e düşmüştür.
Şirketimizin 27.02.2023 tarihli geri alım programı devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TGSAS 23/02/2024 404.554 % 2,697 41,5257 % 0,66 14.456.642,36 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251685
BIST