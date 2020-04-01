***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
01.04.2020 16:11
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2020 tarih ve 2020/ 06 sayılı kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, 07 Nisan 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde yeniden oluşturulacak gündem maddeleri ile birlikte tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833863
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0800
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6968
En Düşük
6,6108
18:057,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05342,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 6,48
|Açılış
|: 342,25
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,03
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|HUBVC
|19,80
|228.054.955
|% -3,04
|
|NATEN
|15,90
|95.361.221
|% -2,63
|
|SMART
|7,94
|44.190.451
|% -4,11
|
|KFEIN
|11,83
|41.355.503
|% -4,90
|
|YKSLN
|5,94
|35.064.020
|% 1,54
|
|HUBVC
|19,80
|228.054.955
|% -3,04
|
|DERAS
|2,54
|18.755.392
|% 1,60
|
|MTRYO
|3,13
|19.696.128
|% -9,80
|
|YKSLN
|5,94
|35.064.020
|% 1,54
|
|NATEN
|15,90
|95.361.221
|% -2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2717
|8,3132
|% 1,02
|
|Frank
|6,8883
|6,9298
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7733
|1,7822
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|16,48
|
|Altın Gr.
|343
|343
|7,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,02
|25,02
|-1,33
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026