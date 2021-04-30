***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









a duyurulan, çıkarılmış sermayenin 15.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933211BIST