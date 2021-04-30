***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.04.2021 12:54
a duyurulan, çıkarılmış sermayenin 15.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933211
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|AKSA
|16,41
|30.458.187
|% 2,31
|
|ARSAN
|9,90
|27.840.327
|% 1,75
|
|ALKA
|17,50
|1.405.741
|% 1,21
|
|ALKIM
|17,01
|22.715.302
|% 1,01
|
|ASELS
|15,10
|131.940.589
|% 0,53
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|ALCAR
|336,90
|37.042.881
|% -4,64
|
|ATSYH
|4,22
|67.369
|% -4,09
|
|ATAGY
|3,77
|1.076.697
|% -4,07
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|AKSUE
|5,70
|2.049.034
|% -2,73
|
|ARENA
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|AKBNK
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|157.565.955
|% -0,20
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|ASELS
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|
|ARCLK
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|100.529.327
|% 0,23
|
|ALCAR
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|37.042.881
|% -4,64
|
|ALGYO
|23,90
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|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|157.565.955
|% -0,20
|
|ATLAS
|1,83
|19.518.099
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|91.849.218
|% 9,92
|
|ASELS
|15,10
|131.940.589
|% 0,53
|
|ARCLK
|35,08
|100.529.327
|% 0,23
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2685
|8,2714
|% 0,83
|
|Euro
|9,9988
|10,0023
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4801
|11,5377
|% 0,72
|
|Frank
|9,0658
|9,1204
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,94
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,42
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
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