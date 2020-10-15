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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.10.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 0 0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 0 0

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.514.157,93
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.284.276 5.948.184,07
4. Vergiler ( - ) 2.731.291 1.189.636,81
5. Net Dönem Kârı 11.552.985 4.758.547,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 237.927,36 237.927,36
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.315.057,64 4.520.619,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.315.057,64 4.520.619,89
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0



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Altın Gr. 484 484 0,75  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 -0,36  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,09  
B. Petrol 42,15 42,15 -1,17  
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