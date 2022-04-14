***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDESPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimizin 50.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanın 100.000.000-TL‘ye çıkarılmasına ve 2022-2026 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına 13.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20184 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sözleşme tadil metni onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020519BIST