***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2022 14:23
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDE
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimizin 50.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanın 100.000.000-TL‘ye çıkarılmasına ve 2022-2026 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına 13.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20184 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020519
BIST
14:272.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2714,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2715,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0821
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9960
En Düşük
15,8849
14:27928,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,24
|Açılış
|: 928,52
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DAPGM
|27,14
|123.911.807
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.195.575.927
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,10
|58.047.389
|% 8,77
|
|QUAGR
|16,84
|78.232.679
|% 8,16
|
|ISGYO
|12,04
|7.689.165
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,80
|5.327.731
|% -5,13
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,41
|12.045.801
|% -3,61
|
|THYAO
|37,18
|3.485.866.681
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,95
|2.195.575.927
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.523.864.127
|% 0,37
|
|EREGL
|35,24
|1.055.972.690
|% 0,23
|
|KRDMD
|16,11
|964.046.017
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.195.575.927
|% 8,86
|
|TSKB
|1,81
|513.287.069
|% 7,10
|
|ODAS
|2,34
|537.693.050
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,86
|790.069.761
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|961.323.178
|% 1,39
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6184
|14,6213
|% 0,19
|
|Euro
|15,9746
|15,9887
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1375
|19,2334
|% 0,28
|
|Frank
|15,5681
|15,6619
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8860
|3,9055
|% 0,16
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,06
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,49
|