***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 15:11
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDE
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 50.000.000,00TL'den 100.000.000,00'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074061551 sayılı yazısı ile onay verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023464
BIST