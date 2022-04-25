Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 15:11
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDE
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 50.000.000,00TL'den 100.000.000,00'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074061551 sayılı yazısı ile onay verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023464


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:062.487
Değişim :  0,60% |  14,77
Açılış :  2.471  
Önceki Kapanış :  2.473  
En Yüksek
2.488 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 39,20 35.053.270 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.598.714 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
UFUK 21,46 802.025 % 9,94  
GSDHO 4,14 272.017.429 % 9,52  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Dolar 14,7619 14,7652 % 0,15  
Euro 15,8656 15,8860 % -0,22  
Sterlin 18,7585 18,8526 % -0,59  
Frank 15,3700 15,4626 % 0,20  
Riyal 3,9232 3,9428 % 0,10  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -26,24  
Altın Gr. 905 905 -10,56  
Cumhuriyet 6.022 6.118 -74,00  
Tam 6.001 6.150 -72,94  
Yarım 2.900 2.975 -35,28  
Çeyrek 1.455 1.487 -17,64  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 -0,60  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,27  
B. Petrol 101 101 -5,29  
Seans Raporu 15:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru