***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDESPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 50.000.000,00TL'den 100.000.000,00'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074061551 sayılı yazısı ile onay verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023464BIST