***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
26.05.2022 10:54
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032395
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Levent ÖĞÜLMÜŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ünal AYDAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032606
BIST
14:012.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,27
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
14:0116,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0157
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:0117,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1155
|Açılış
|: 17,5300
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|Önceki Kapanış
|: 17,4300
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17,6499
En Düşük
17,4484
14:01974,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 973,59
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:59
|MPARK
|33,24
|27.162.062
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.283.111
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,35
|93.804.577
|% 9,58
|
|ALKA
|42,54
|72.344.772
|% 8,13
|
|KZBGY
|75,30
|40.312.796
|% -9,77
|
|IMASM
|42,88
|7.662.629
|% -7,39
|
|MZHLD
|54,10
|4.118.680
|% -5,83
|
|MEPET
|3,85
|27.157.790
|% -5,41
|
|HEDEF
|5,37
|22.688.045
|% -4,79
|
|THYAO
|42,86
|1.906.551.821
|% 0,47
|
|SISE
|20,82
|1.165.551.020
|% -1,05
|
|ARCLK
|78,45
|1.143.450.056
|% 5,44
|
|KOZAL
|191,90
|713.296.277
|% 2,46
|
|ASELS
|23,78
|708.872.888
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,33
|221.946.125
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,61
|335.172.601
|% 0,38
|
|HALKB
|5,65
|682.691.826
|% -0,18
|
|DOHOL
|3,69
|321.864.524
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,50
|258.367.855
|% -0,44
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3696
|16,3793
|% 0,09
|
|Euro
|17,5655
|17,5956
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,6181
|20,7215
|% 0,50
|
|Frank
|17,0293
|17,1319
|% 0,55
|
|Riyal
|4,3562
|4,3781
|% 0,19
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,28
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.430
|6.592
|-12,17
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.559
|1.594
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,67
|