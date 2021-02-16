***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.02.2021 16:50
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 16.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-652 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909991
BIST
16:411.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,20
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.549
16:416,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:418,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:41404,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,73
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BSOKE
|3,74
|267.643.870
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.575.959
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,30
|2.276.389.501
|% -0,27
|
|GUBRF
|77,05
|1.591.438.668
|% 5,33
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|GARAN
|9,93
|1.258.707.794
|% -1,19
|
|SKBNK
|1,57
|1.129.842.835
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,54
|1.239.224.209
|% 0,00
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|330.606.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,89
|534.571.496
|% -1,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9882
|6,9937
|% 0,42
|
|Euro
|8,4669
|8,4762
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6746
|9,7232
|% 0,21
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% 0,34
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-18,73
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|-19,80
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|-9,58
|
|Çeyrek
|649
|664
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|