***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.09.2021 15:42
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 09/09/2021 tarihli BİAŞ-2-3483 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962989
BIST
13:241.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:248,4255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:249,9755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0176
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:24486,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 486,42
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler13:24
|YEOTK
|35,42
|54.025.182
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.890.067
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.413.395
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.305.679
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.145.208
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,22
|11.632.408
|% -5,78
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|TGSAS
|18,56
|9.217.758
|% -4,53
|
|EUHOL
|3,16
|10.045.194
|% -4,24
|
|MARTI
|2,02
|15.486.460
|% -3,35
|
|GARAN
|9,64
|851.186.517
|% 0,84
|
|THYAO
|12,57
|319.236.147
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|286.010.601
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,28
|257.869.270
|% -0,68
|
|FROTO
|173,40
|204.405.472
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|286.010.601
|% -0,39
|
|GARAN
|9,64
|851.186.517
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,87
|82.738.873
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|257.869.270
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,73
|171.989.496
|% -0,17
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4235
|8,4255
|% -0,14
|
|Euro
|9,9708
|9,9755
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,6559
|11,7144
|% 0,12
|
|Frank
|9,1477
|9,2028
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2400
|2,2512
|% -0,12
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|1,05
|