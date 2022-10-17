***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2022 11:17
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 14/10/2022 tarihli E-18454353-100.06-11843 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072440
BIST
11:343.716
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 89,08
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.716
En Düşük
3.641
11:3418,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:3418,1031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:34988,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,05
|Açılış
|: 988,03
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PENTA
|484,00
|6.108.564
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.582.794
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|160.463.872
|% 9,95
|
|YEOTK
|46,54
|146.544.720
|% 9,92
|
|CONSE
|6,79
|187.940.959
|% 9,87
|
|GSRAY
|5,28
|66.738.336
|% -3,83
|
|ACSEL
|60,50
|17.848.332
|% -3,66
|
|RODRG
|27,00
|2.819.720
|% -3,50
|
|ALMAD
|4,65
|24.166.324
|% -3,12
|
|QUAGR
|40,76
|26.199.357
|% -3,00
|
|THYAO
|91,75
|2.152.063.177
|% 1,94
|
|KOZAL
|207,10
|1.654.249.158
|% 4,39
|
|YKBNK
|9,28
|1.365.054.546
|% 5,10
|
|ISCTR
|8,98
|1.284.102.932
|% 5,15
|
|AKBNK
|14,43
|1.095.937.556
|% 6,89
|
|EKGYO
|4,26
|853.358.686
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,28
|1.365.054.546
|% 5,10
|
|ISCTR
|8,98
|1.284.102.932
|% 5,15
|
|IEYHO
|1,22
|110.813.270
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,43
|1.095.937.556
|% 6,89
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5890
|% 0,11
|
|Euro
|18,0882
|18,1031
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8079
|20,9122
|% 0,55
|
|Frank
|18,4691
|18,5804
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,13
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|10,25
|
|Altın Gr.
|988
|988
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|-49,00
|
|Yarım
|3.255
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,12
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,23
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:48GWIND
Yüzde 7.41 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 798, 910 adet işlem
-
11:47TEZOL
Yüzde 7.53 oranında artışla 17.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 382, 706 adet işlem
-
11:46MAKIM
Yüzde 9.21 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 030 adet işlem
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 87 artarak (% 2.35 ) 4, 046
-
11:45XU100
Endeks 3, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de