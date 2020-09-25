***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ''İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. '' yapmış olduğu 2 milyar 231 milyon dolarla 6.sırada yer almıştır. Şirketimiz adına ''2019 Türkiye İhracat Altıncısı'' ödülünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.Saygılarımızla,TGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876687BIST