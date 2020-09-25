***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 13:58
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ''İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. '' yapmış olduğu 2 milyar 231 milyon dolarla 6.sırada yer almıştır. Şirketimiz adına ''2019 Türkiye İhracat Altıncısı'' ödülünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.
Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876687
BIST
16:431.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:437,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:438,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:43457,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 457,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MRSHL
|380,60
|30.456.778
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.656.449
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.724.935
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.987.104
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.053.452
|% -9,88
|
|GARAN
|7,22
|3.044.576.757
|% 3,00
|
|SISE
|7,02
|1.751.068.363
|% 2,78
|
|ASELS
|17,31
|1.050.126.493
|% 2,00
|
|AKBNK
|5,14
|655.985.782
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,29
|621.861.796
|% 0,30
|
|GARAN
|7,22
|3.044.576.757
|% 3,00
|
|SISE
|7,02
|1.751.068.363
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|464.638.549
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,75
|331.860.629
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,29
|621.861.796
|% 0,30
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6341
|7,6439
|% 0,24
|
|Euro
|8,8824
|8,8969
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% 0,01
|
|Frank
|8,1897
|8,2391
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0299
|2,0401
|% 0,15
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,06
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|7,37
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|3,56
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58VKING
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 474, 087 adet işlem
-
16:57PARSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 709 adet işlem
-
16:56DGATE
Yüzde 6.37 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 055, 869 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, DOHOL, PGSUS
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 85 artarak (% 0.76 ) 1, 035