***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.09.2020 Tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Tanıtım Toplantısı sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu verilere göre şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'nin ‘'2019 Türkiye İhracat Altıncısı'' olduğunu kamuoyuna açıklamıştık.Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu sektörel verilere göre, Şirketimiz sektörel dağılımda ‘'Deri ve Deri Mamulleri Birincisi'' ‘'Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birincisi'' ‘'Otomotiv Endüstrisi Yedincisi'' olma başarılarını göstermiştir.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877198BIST