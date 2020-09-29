***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 15:04
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.09.2020 Tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Tanıtım Toplantısı sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu verilere göre şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'nin ‘'2019 Türkiye İhracat Altıncısı'' olduğunu kamuoyuna açıklamıştık.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu sektörel verilere göre, Şirketimiz sektörel dağılımda ‘'Deri ve Deri Mamulleri Birincisi'' ‘'Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birincisi'' ‘'Otomotiv Endüstrisi Yedincisi'' olma başarılarını göstermiştir.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877198
BIST
15:091.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
15:097,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
15:099,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
15:09474,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 474,58
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ISGSY
|10,12
|21.267.411
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.280.943
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.993.003
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|618.860
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|565.191
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SERVE
|14,25
|1.726.598
|% -8,65
|
|SISE
|7,44
|3.076.036.263
|% -4,25
|
|GARAN
|6,99
|899.629.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,31
|534.023.054
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,88
|500.665.493
|% -4,31
|
|ODAS
|2,76
|428.322.978
|% 1,47
|
|SISE
|7,44
|3.076.036.263
|% -4,25
|
|KRDMD
|3,31
|534.023.054
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|428.322.978
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,73
|220.861.715
|% 4,85
|
|GARAN
|6,99
|899.629.703
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8229
|7,8293
|% 0,37
|
|Euro
|9,1552
|9,1638
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0483
|10,0987
|% 0,62
|
|Frank
|8,4564
|8,5074
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0818
|2,0922
|% 0,34
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,32
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|35,63
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|17,23
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,09
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,29
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ASELS, SAHOL
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 56 artarak (% 0.35 ) 1, 030
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, COSMO, UZERB, SUMAS, IHLAS, TACTR, EGCYO, EMNIS, KERVN, VANGD
-
15:20
KNFRT, VANGD, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:20
YONGA, GLRYH, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında