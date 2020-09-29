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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.09.2020 Tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Tanıtım Toplantısı sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu verilere göre şirketimiz  TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'nin ‘'2019 Türkiye İhracat Altıncısı'' olduğunu kamuoyuna açıklamıştık.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklamış olduğu sektörel verilere göre, Şirketimiz sektörel dağılımda  ‘'Deri ve Deri Mamulleri Birincisi'' ‘'Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birincisi'' ‘'Otomotiv Endüstrisi Yedincisi'' olma başarılarını göstermiştir.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877198


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