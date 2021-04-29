***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 30.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, çıkarılmış sermayenin 15.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932571BIST