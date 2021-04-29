***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 18:27
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, çıkarılmış sermayenin 15.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932571
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
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18:058,2296
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472,20
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2206
|8,2296
|% 0,50
|
|Euro
|9,9764
|9,9859
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4279
|11,4852
|% 0,38
|
|Frank
|9,0019
|9,0561
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1855
|2,1965
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-13,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,99
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