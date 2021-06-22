***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özçınar'ın yerine Levent Öğütülmüş seçilmiştir. Bağımsızlık Beyanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943515BIST