***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 12:25
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özçınar'ın yerine Levent Öğütülmüş seçilmiştir. Bağımsızlık Beyanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943515
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BIST En Aktif Hisseler12:10
|VAKFN
|10,57
|69.660.038
|% 9,99
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|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
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|OZBAL
|11,13
|20.951.948
|% 9,98
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|ISGSY
|10,29
|27.858.241
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.630.129
|% 9,90
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|EUKYO
|7,96
|17.280.813
|% -8,40
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|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,33
|265.379.015
|% -5,97
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|AYCES
|73,40
|1.924.274
|% -5,41
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|THYAO
|14,88
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|BOBET
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|BERA
|14,33
|265.379.015
|% -5,97
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|KOZAL
|121,10
|256.194.255
|% 0,25
|
|FENER
|40,54
|213.043.457
|% 2,89
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|EKGYO
|2,14
|195.093.744
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|THYAO
|14,88
|928.980.807
|% 1,99
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|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
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|YKBNK
|2,16
|85.874.285
|% 0,00
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|VKGYO
|1,55
|40.665.398
|% 4,03
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|12:10
|Alış
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|Dolar
|8,7520
|8,7535
|% -0,19
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|Euro
|10,4117
|10,4164
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,1137
|12,1745
|% -0,57
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|Frank
|9,4853
|9,5424
|% -0,31
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|Riyal
|2,3293
|2,3409
|% -0,10
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
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|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
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|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
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