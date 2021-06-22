***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 14:30
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında şirketimiz TGS Dış Ticaret A.Ş yapmış olduğu ihracat rakamı ile 8. sırada yer almış ve bu başarısından dolayı 22/06/2021 tarihinde OİB Başkanı Sayın B**** Ç**** şirketimizi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın A** T**** ‘ye OLAĞANÜSTÜ BİR YILIN OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI adı altında 2020 Platin İhracatçı Ödülü taktim etmiştir.
Saygılarımızla,
TGS Dış Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943551
BIST
14:491.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,98
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:498,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6400
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
14:4910,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3534
En Düşük
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14:49495,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 495,51
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.592.382
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.836.601
|% 9,96
|
|RTALB
|20,02
|89.553.643
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|ESCOM
|5,84
|36.384.069
|% -5,81
|
|THYAO
|14,53
|757.487.711
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,11
|702.537.922
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|647.722.593
|% -1,08
|
|HALKB
|5,29
|570.332.340
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,10
|484.669.916
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|702.537.922
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|570.332.340
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,19
|230.397.074
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|647.722.593
|% -1,08
|
|THYAO
|14,53
|757.487.711
|% -1,56
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6472
|8,6484
|% -0,02
|
|Euro
|10,3280
|10,3338
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,0374
|12,0978
|% 0,07
|
|Frank
|9,3826
|9,4392
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2978
|2,3094
|% -0,08
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,29
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,57
|