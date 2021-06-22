Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2021 14:30



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında şirketimiz TGS Dış Ticaret A.Ş yapmış olduğu ihracat rakamı ile 8. sırada yer almış ve bu başarısından dolayı 22/06/2021 tarihinde   OİB  Başkanı Sayın B**** Ç**** şirketimizi ziyaret ederek Yönetim  Kurulu Başkanımız Sayın A** T**** ‘ye OLAĞANÜSTÜ BİR YILIN OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI adı altında 2020 Platin İhracatçı Ödülü taktim etmiştir.
Saygılarımızla,
TGS Dış Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943551


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:491.404
Değişim :  -0,42% |  -5,98
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler14:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 243,20 1.053.249 % 10,00  
CEOEM 14,98 25.890.120 % 9,99  
OZBAL 12,24 70.592.382 % 9,97  
DAGHL 13,69 21.836.601 % 9,96  
RTALB 20,02 89.553.643 % 9,94  
daha fazla
14:49 Alış Satış %  
Dolar 8,6472 8,6484 % -0,02  
Euro 10,3280 10,3338 % 0,00  
Sterlin 12,0374 12,0978 % 0,07  
Frank 9,3826 9,4392 % 0,01  
Riyal 2,2978 2,3094 % -0,08  
daha fazla
14:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 5,29  
Altın Gr. 495 496 0,77  
Cumhuriyet 3.277 3.327 -12,00  
Tam 3.266 3.350 -7,41  
Yarım 1.578 1.620 -3,59  
Çeyrek 792 810 -1,79  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 0,15  
Gümüş Gr. 7,21 7,21 0,04  
B. Petrol 75,38 75,38 0,57  
Seans Raporu 14:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru