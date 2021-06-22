***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOtomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında şirketimiz TGS Dış Ticaret A.Ş yapmış olduğu ihracat rakamı ile 8. sırada yer almış ve bu başarısından dolayı 22/06/2021 tarihinde OİB Başkanı Sayın B**** Ç**** şirketimizi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın A** T**** ‘ye OLAĞANÜSTÜ BİR YILIN OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI adı altında 2020 Platin İhracatçı Ödülü taktim etmiştir.Saygılarımızla,TGS Dış Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943551BIST