***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)'in gerçekleştirdiği ''İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni''nde 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu Tekstil ve Hammaddeleri ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972137BIST