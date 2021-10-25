***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 11:14
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
22 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)'in gerçekleştirdiği ''İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni''nde 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu Tekstil ve Hammaddeleri ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972137
BIST
11:091.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.488
En Düşük
1.471
11:099,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1426
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:0911,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1741
|Açılış
|: 11,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:09564,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 11,25
|Açılış
|: 564,86
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MERIT
|26,18
|22.867.363
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|2.888.626
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.604.529
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.241.681
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|ANGEN
|23,26
|104.838.598
|% -3,65
|
|AGESA
|20,70
|1.419.617
|% -3,45
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|GUBRF
|64,05
|343.818.852
|% 8,93
|
|TUPRS
|140,80
|270.136.234
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|EREGL
|19,46
|260.041.296
|% 0,57
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,57
|180.248.310
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,96
|104.513.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,43
|172.456.482
|% -0,37
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7424
|9,7471
|% 1,50
|
|Euro
|11,3581
|11,3757
|% 1,64
|
|Sterlin
|13,4151
|13,4824
|% 1,88
|
|Frank
|10,6034
|10,6673
|% 1,54
|
|Riyal
|2,5938
|2,6068
|% 1,61
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,59
|
|Altın Gr.
|565
|565
|10,99
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,63
|
Seans Raporu
11:06
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.12 ) 1, 596
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11:18
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11:18XU100
Endeks 1, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 5, 621.00 milyon TL de
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11:16YEOTK
Yüzde 6.47 oranında artışla 69.90 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 078 adet işlem