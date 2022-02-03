***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm iş süreçlerimizin çevreye etkileri konusunda duyarlı bir yaklaşım benimsiyor ve sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi odağında yürütüyoruz. Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizle bağımsız kuruluş denetimlerini başarı ile tamamladık ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamızı aldık.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999236BIST