***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 16:48
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Müşteri odaklı süreç yönetimini başından bu yana şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Bu vizyonumuzu uluslararası standartlar vasıtasıyla sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak adına yürüttüğümüz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Sistemi çalışmalarımız, bağımsız kuruluş tarafından yapılan denetimleri başarı ile geçtik. TGS olarak ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandık.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999239
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5799
En Düşük
13,5079
18:0515,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5490
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5656
|13,5672
|% -0,02
|
|Euro
|15,5110
|15,5391
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,30
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,79
|0,01
|
|B. Petrol
|91,04
|91,04
|0,07
|