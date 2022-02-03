***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüşteri odaklı süreç yönetimini başından bu yana şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Bu vizyonumuzu uluslararası standartlar vasıtasıyla sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak adına yürüttüğümüz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Sistemi çalışmalarımız, bağımsız kuruluş tarafından yapılan denetimleri başarı ile geçtik. TGS olarak ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandık.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999239BIST