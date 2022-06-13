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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 14:14
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 yılı sektörel dağılımda ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon' sektöründe yaptığı ihracat ile Türkiye birincisi oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız  Sayın Burak TANRIVERDİ şirketimiz adına birincilik ödülünü 13 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ'un elinden teslim aldı.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036916


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