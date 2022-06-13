***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 yılı sektörel dağılımda ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon' sektöründe yaptığı ihracat ile Türkiye birincisi oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Burak TANRIVERDİ şirketimiz adına birincilik ödülünü 13 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ'un elinden teslim aldı.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036916BIST