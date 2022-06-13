***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş 2021 yılında Türkiye'de en fazla ihracat yapan firmalar arasında 10. sırada yer alma başarısını gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ, ‘2021 Yılı Türkiye İhracat 10'uncusu' ödülünü, 13 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036917BIST