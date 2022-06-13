***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 14:17
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş 2021 yılında Türkiye'de en fazla ihracat yapan firmalar arasında 10. sırada yer alma başarısını gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ, ‘2021 Yılı Türkiye İhracat 10'uncusu' ödülünü, 13 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036917
BIST
14:302.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,26
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:3017,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1562
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:3018,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:301.030,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.030,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|FONET
|14,26
|122.673.750
|% 9,27
|
|KRTEK
|19,32
|26.385.195
|% 8,78
|
|EUREN
|23,44
|290.688.123
|% 8,52
|
|TSGYO
|5,48
|72.439.459
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,40
|71.118.283
|% -6,64
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,48
|3.741.113.967
|% 1,67
|
|EREGL
|31,70
|1.586.817.130
|% -4,63
|
|SISE
|22,08
|1.126.424.575
|% -0,63
|
|SASA
|42,72
|934.155.234
|% -2,82
|
|KRDMD
|13,38
|905.425.032
|% -4,36
|
|SEGYO
|1,18
|233.165.368
|% 1,72
|
|DOHOL
|4,07
|473.576.277
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,59
|291.948.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,76
|497.505.440
|% 0,21
|
|ODAS
|2,85
|276.961.339
|% -2,40
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2591
|17,2668
|% 0,91
|
|Euro
|18,0785
|18,1077
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,9546
|21,0597
|% -0,24
|
|Frank
|17,2968
|17,4010
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5865
|4,6095
|% 0,86
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-15,28
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.832
|6.935
|28,00
|
|Tam
|6.816
|6.924
|-16,00
|
|Yarım
|3.346
|3.386
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,70
|