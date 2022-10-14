***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 16:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 14/10/2022 tarihli E-18454353-100.06-11843 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072268
BIST
17:443.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 64,26
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:4418,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:4418,1439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:44985,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,21
|Açılış
|: 985,19
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SNGYO
|4,84
|185.367.849
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.674.751
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.463.680
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.569.778
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.448.704
|% 9,98
|
|TKFEN
|31,38
|1.216.621.303
|% -5,42
|
|TGSAS
|16,76
|104.501.813
|% -5,31
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,54
|20.033.071
|% -4,63
|
|KZBGY
|17,81
|348.820.767
|% -3,68
|
|THYAO
|89,45
|4.664.748.157
|% 1,65
|
|YKBNK
|8,72
|2.802.720.579
|% 4,18
|
|AKBNK
|13,45
|2.662.585.420
|% 3,38
|
|KOZAL
|196,70
|2.474.051.529
|% 2,23
|
|ISCTR
|8,46
|2.472.776.668
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,23
|1.720.343.004
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,72
|2.802.720.579
|% 4,18
|
|ISCTR
|8,46
|2.472.776.668
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,45
|2.662.585.420
|% 3,38
|
|ODAS
|8,66
|1.139.125.242
|% 6,39
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5869
|18,5938
|% 0,29
|
|Euro
|18,1289
|18,1439
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7290
|20,8329
|% -1,15
|
|Frank
|18,4492
|18,5603
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,15
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,35
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.669
|6.737
|-53,00
|
|Yarım
|3.249
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-2,48
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem