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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2022 14:22
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

20 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) gerçekleştirdiği ''2021  İhracatta Fark Yaratanlar Ödül Töreni''nde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073268


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