***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 14:22
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) gerçekleştirdiği ''2021 İhracatta Fark Yaratanlar Ödül Töreni''nde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073268
BIST
14:273.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,48
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:2718,6047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:2718,1368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0713
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:27972,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 972,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:25
|PENTA
|708,50
|144.764.471
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|112.304.597
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.632.271
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.210.433
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|72.641.318
|% 9,97
|
|ETILR
|8,75
|66.606.994
|% -5,71
|
|KERVT
|10,46
|186.971.051
|% -4,12
|
|OZGYO
|3,62
|67.046.115
|% -3,98
|
|MZHLD
|117,70
|74.998.393
|% -3,29
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|THYAO
|98,60
|3.412.440.590
|% -0,45
|
|TUPRS
|373,20
|1.866.861.368
|% 1,36
|
|SASA
|89,10
|1.499.922.032
|% 4,52
|
|EKGYO
|4,63
|1.387.652.521
|% 2,89
|
|YKBNK
|9,66
|1.371.740.308
|% -0,31
|
|EKGYO
|4,63
|1.387.652.521
|% 2,89
|
|TSKB
|2,87
|605.134.271
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,96
|324.210.950
|% 2,62
|
|ISGYO
|7,29
|1.022.123.620
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,66
|1.371.740.308
|% -0,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6041
|% -0,01
|
|Euro
|18,1302
|18,1416
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,6537
|20,7572
|% -0,85
|
|Frank
|18,3383
|18,4488
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,08
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-1,65
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|-63,00
|
|Tam
|6.585
|6.691
|-18,00
|
|Yarım
|3.209
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|0,47
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
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14:40CEOEM
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 051 adet işlem
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 88 artarak (% 0.40 ) 3, 466
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, YAYLA, KTSKR, ISGYO, PENTA, COSMO, CONSE, ERCB, KRVGD, KERVN
-
14:39
KMPUR, KRVGD, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:39
ETILR, OZGYO, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında