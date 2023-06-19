***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş 2022 yılında Türkiye'de en fazla mal ihracatı yapan firmalar arasında 8. sırada yer alma başarısını gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ, ‘2022 Yılı Türkiye Mal İhracatı 8'incisi ' ödülünü, 17 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159641BIST