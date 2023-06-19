***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 10:53
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş 2022 yılında Türkiye'de en fazla mal ihracatı yapan firmalar arasında 8. sırada yer alma başarısını gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ, ‘2022 Yılı Türkiye Mal İhracatı 8'incisi ' ödülünü, 17 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159641
BIST
13:235.389
En Düşük
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|: -1,59%
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En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.204.495
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.964.600
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.699.533
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.090.826
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.110.607
|% -5,04
|
|OSMEN
|96,40
|37.539.941
|% -5,02
|
|THYAO
|178,30
|3.575.534.185
|% -1,33
|
|ASTOR
|56,60
|2.128.585.906
|% 4,81
|
|AKBNK
|18,63
|1.344.504.940
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|PENTA
|27,94
|1.227.164.173
|% 7,30
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|ADESE
|1,47
|142.929.340
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,96
|262.184.569
|% 0,68
|
|ODAS
|6,94
|565.072.127
|% 6,44
|
|ISCTR
|13,14
|1.009.597.020
|% -2,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6610
|23,6663
|% 0,22
|
|Euro
|25,8331
|25,8387
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
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|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
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