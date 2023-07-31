***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 11:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 04.08.2021 tarih ve 21/34/OKS/0552 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 31.07.2023 tarih ve 23/34/OKS/0712 numaralı belge ile 31/07/2025 tarihine kadar yenilenmiştir. Söz konusu belge İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 31/07/2023 tarihinde teslim alınmıştır.
Onaylanmış Kişi Statüsü Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine ve sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kurumlara tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde mavi hat uygulaması gibi belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177115
BIST
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12:377.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,35%
|| 166,03
|Açılış
|: 7.143
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|Önceki Kapanış
|: 7.067
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7.117
En Yüksek
7.240
12:3726,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
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27,0282
En Düşük
26,8410
12:3729,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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29,9501
En Düşük
29,5715
12:371.695,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.695,76
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|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
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1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:37
|SAYAS
|49,50
|56.796.051
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|663.739.588
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.532.779
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.907.351
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.369.244
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|246.199.441
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|179.112.320
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.269.981
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,36
|5.158.859.529
|% 4,94
|
|ASTOR
|110,70
|4.696.974.777
|% 9,28
|
|THYAO
|235,40
|4.158.110.953
|% 0,17
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|KCHOL
|135,90
|3.141.500.886
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|ZOREN
|4,29
|868.073.515
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,61
|1.313.248.836
|% 1,29
|
|SKBNK
|3,15
|474.158.674
|% 0,96
|
|ISCTR
|15,21
|2.131.651.204
|% 1,06
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9557
|26,9612
|% 0,32
|
|Euro
|29,7491
|29,7574
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% 0,37
|
|Frank
|30,8777
|31,0637
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1702
|7,2061
|% 0,38
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.032
|11.113
|-30,00
|
|Yarım
|5.520
|5.582
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,07
|