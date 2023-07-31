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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.07.2023 11:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin sahip olduğu 04.08.2021 tarih ve 21/34/OKS/0552 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan  31.07.2023  tarih ve 23/34/OKS/0712 numaralı belge ile 31/07/2025 tarihine kadar yenilenmiştir. Söz konusu belge İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 31/07/2023 tarihinde teslim alınmıştır.
Onaylanmış Kişi Statüsü Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine ve sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kurumlara tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde mavi hat uygulaması gibi belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177115


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