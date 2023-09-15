***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOtomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ‘'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195300BIST