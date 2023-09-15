***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 11:50
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ‘'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195300
BIST
'
14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0449
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TRILC
|15,73
|73.710.764
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.759.461
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.757.748
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,90
|79.827.958
|% -6,87
|
|THYAO
|230,10
|5.179.845.592
|% -3,52
|
|EBEBK
|77,85
|3.475.840.641
|% -5,35
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,24
|2.949.708.127
|% 0,06
|
|ZOREN
|4,91
|910.266.606
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.221.407
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|SKBNK
|5,74
|986.829.357
|% 5,51
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9736
|26,9814
|% 0,23
|
|Euro
|28,7540
|28,7625
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3607
|33,5280
|% 0,09
|
|Frank
|29,9743
|30,1549
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,18
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,23
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,64
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.441
|54,00
|
|Tam
|11.045
|11.117
|-16,00
|
|Yarım
|5.540
|5.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,09
|0,47
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:00OSMEN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 235.00 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 340 adet işlem
-
14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS