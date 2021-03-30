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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 18:11



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 1.200.000 1.200.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 Nâma
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 13.800.000 13.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 15.000.000 15.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar borsa birincil piyasada satılacak, satılamayan paylar yönetim kurulu başkanı tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 30.03.2021 Tarihli Toplantısında
1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,15.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.00,00TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 30.000.000,00TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
3. Nakden Artırılan 15.000.000,00 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 1.200.000,00 Türk Liralık nominal değerli kısmı A grubu nama yazılı ve 13.800.000,00 Türk Liralık nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
4. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 15.000.000,00 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,
7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna yetki verilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921909


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