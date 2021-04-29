***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.04.2021 14:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarih ve 05 nolu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932290
BIST
15:431.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
1.391
15:438,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,2150
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2370
En Düşük
8,1390
15:4310,0022
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 469,20
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472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KONYA
|956,00
|31.442.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.594.012
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.376.513
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.795.933
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.255.933
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|EREGL
|19,10
|495.025.106
|% 0,84
|
|SASA
|36,62
|380.190.524
|% 0,60
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,10
|253.519.248
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|59.955.355
|% 3,74
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2370
|% 0,59
|
|Euro
|9,9967
|10,0022
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4415
|11,4988
|% 0,50
|
|Frank
|9,0167
|9,0710
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1862
|2,1971
|% 0,41
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,34
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|36,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|34,99
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|16,92
|
|Çeyrek
|748
|766
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|1,31
|