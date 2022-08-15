***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.08.2022 18:12
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim
13:192.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 23,31
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:1917,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:1918,2165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0374
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:191.025,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.025,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,65
BIST En Aktif Hisseler13:19
|CMBTN
|264,30
|34.367.577
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|14.971.093
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|150.521.784
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|43.891.159
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,00
|133.680.564
|% -8,38
|
|AGHOL
|75,55
|214.194.858
|% -7,92
|
|ATEKS
|44,88
|16.758.575
|% -6,85
|
|THYAO
|64,55
|3.219.964.357
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,00
|2.898.284.982
|% 4,35
|
|GARAN
|18,75
|862.659.312
|% 2,46
|
|KCHOL
|42,20
|847.292.068
|% 4,04
|
|YKBNK
|5,51
|839.059.122
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,51
|839.059.122
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,76
|370.928.905
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,56
|421.400.717
|% 1,14
|
|TSKB
|3,58
|350.710.619
|% 1,99
|
|HLGYO
|2,83
|282.730.653
|% 1,43
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9622
|17,9649
|% 0,04
|
|Euro
|18,2041
|18,2165
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,5303
|21,6383
|% -0,27
|
|Frank
|18,8326
|18,9460
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7707
|4,7946
|% 0,03
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|-1,00
|
|Tam
|6.896
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.360
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|-0,81
|