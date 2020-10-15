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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.10.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15/10/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,
1.) Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak  TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine,
2.) Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin  belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar  çerçevesinde
       a.) Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üye



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