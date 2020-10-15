***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.10.2020 16:31
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/10/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,
1.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine,
2.) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde
a.) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üye
17:471.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:477,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:479,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:47484,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CEOEM
|8,14
|93.571.222
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.819.285
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.686.883
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9366
|7,9425
|% 0,40
|
|Euro
|9,2916
|9,3047
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2129
|10,2641
|% -0,48
|
|Frank
|8,6488
|8,7009
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,40
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,94
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-1,12
|
Seans Raporu
17:47
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17:59AFYON
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17:56DERAS
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17:55USAK
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