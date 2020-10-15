***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/10/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,1.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine,2.) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar çerçevesindea.) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üye