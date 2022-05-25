***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz 25.05.2022 tarih ve 2022/10 nolu karar ile ekte yer alan komitelerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032395BIST