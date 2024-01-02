***TGX******TPC******YZH******TEY******TB9******TNI******TPJ******MTX******SHE******TJF******TPL******TTP******TJI******ONT******TFF******TPP******TRR******TBE******GMC******TLU******IDY******TJT******TPZ******TDP******TUA******TE4******TYH******TE3******TBT******TBZ******IGL******TOK******TCF******TOT******TIP******TIT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IGL, TIP, TNI, TTP, TIT, IDY, TFF, TPC, TPL, TPZ, TBT, TBZ, TB9, TYH, TUA, TPJ, TOT, TE3, TE4, TDP, TJF, TJI, TPP, YZH, TJT, GMC, MTX, TGX, TBE, TRR, SHE, TOK, TCF, TLU, ONT]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25.12.2023 tarih ve E-12233903-305.99-47242 sayılı yazı ile izin verilen ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına ilişkin duyuru metni ektedir.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231421BIST