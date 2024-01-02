***TGX* *TPC* *YZH* *TEY* *TB9* *TNI* *TPJ* *MTX* *SHE* *TJF* *TPL* *TTP* *TJI* *ONT* *TFF* *TPP* *TRR* *TBE* *GMC* *TLU* *IDY* *TJT* *TPZ* *TDP* *TUA* *TE4*
02.01.2024 16:22
***TGX******TPC******YZH******TEY******TB9******TNI******TPJ******MTX******SHE******TJF******TPL******TTP******TJI******ONT******TFF******TPP******TRR******TBE******GMC******TLU******IDY******TJT******TPZ******TDP******TUA******TE4******TYH******TE3******TBT******TBZ******IGL******TOK******TCF******TOT******TIP******TIT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IGL, TIP, TNI, TTP, TIT, IDY, TFF, TPC, TPL, TPZ, TBT, TBZ, TB9, TYH, TUA, TPJ, TOT, TE3, TE4, TDP, TJF, TJI, TPP, YZH, TJT, GMC, MTX, TGX, TBE, TRR, SHE, TOK, TCF, TLU, ONT]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25.12.2023 tarih ve E-12233903-305.99-47242 sayılı yazı ile izin verilen ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına ilişkin duyuru metni ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231421
BIST