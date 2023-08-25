***THD* *KIA* *KIB* *KIE* *KID* *KIG* *KIF* *TVN*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***THD******KIA******KIB******KIE******KID******KIG******KIF******TVN*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KIA, KIB, KID, KIE, KIF, THD, TVN]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2023 tarih ve E-12233903-305.99-41231 sayılı izni ile, aşağıda yer alan ve kurucusu olduğumuz ilgili fonlara ait 31.08.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacak promosyon kampanyası duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur. *Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu - KIE *Trive Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu - KID *Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon - KIA *Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon - KIB *Trive Portföy Emtia Serbest Fon - KIF *Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) - THD *Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu - TVNhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189633BIST