***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
07.03.2022 18:10
***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HALKB
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 2.495.344.506
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
HALKB, TRETHAL00019 2.495.344.506 100,87
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.495.344.506 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 5,37
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,84 TL - 5,85 TL
İşlem Tarihi 09.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 2.495.344.506 TL nominal değerli paylarının 5,37 TL fiyattan alıcı Türkiye Varlık Fonu'na satışı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007911
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1665
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
18:0515,6773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1013
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05915,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 16,30
|Açılış
|: 915,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3742
|14,3802
|% 1,17
|
|Euro
|15,6515
|15,6746
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,8360
|18,9305
|% 0,32
|
|Frank
|15,4476
|15,5407
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8186
|3,8378
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,67
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,74
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|122
|122
|3,98
|
Seans Raporu
18:05
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