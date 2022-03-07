***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HALKBİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Satışa Konu Paylar 2.495.344.506Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)HALKB, TRETHAL00019 2.495.344.506 100,87Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.495.344.506 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 5,37Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,84 TL - 5,85 TLİşlem Tarihi 09.03.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 2.495.344.506 TL nominal değerli paylarının 5,37 TL fiyattan alıcı Türkiye Varlık Fonu'na satışı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007911BIST