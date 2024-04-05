***THL* *HALKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2024 11:41
***THL******HALKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HALKB, THL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268208
BIST
'
12:079.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,71%
|| 247,53
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0732,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1554
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0734,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0678
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:072.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,85
|Açılış
|: 2.354,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.786.471
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|91.773.159
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.149.347
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,02
|151.068.649
|% -7,83
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|AKENR
|15,26
|760.336.538
|% -6,67
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,34
|52.254.994
|% -5,66
|
|THYAO
|298,25
|5.280.098.353
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|KCHOL
|217,60
|1.809.972.681
|% 4,02
|
|EREGL
|40,98
|1.638.966.483
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,51
|575.667.719
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|HALKB
|14,98
|960.521.815
|% 5,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9942
|32,0007
|% 0,33
|
|Euro
|34,7096
|34,7272
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1159
|35,2920
|% 0,05
|
|Riyal
|8,4580
|8,5004
|% 0,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:05
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-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 267, 08 artarak (% 2.69 ) 10, 197
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, ZOREN
-
12:20XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 43, 955.00 milyon TL de
-
12:20TMSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 142.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 540 adet işlem
-
12:19TUCLK
Yüzde 7.29 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 244 adet işlem