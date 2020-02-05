***THL* *HALKB* *TCZB* *VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***THL******HALKB******TCZB******VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [VAKBN, TCZB]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart ve ATM OperasyonlarıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi26.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.02.2020Satış KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Satılan Payların Nominal Tutarı17.334.200 TLBeher Pay Fiyatı3,23 TLToplam Tutar56.002.800 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)66,67Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)33,33Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)33,33Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,006İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıT.C. Ziraat Bankası A.Ş. (%33,34 )/ T.Vakıflar Bankası T.A.O. (%33,33)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGelir YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.12.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar56.002.800 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKamu Bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca Bankamız bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.'nin sermayesindeki %33,34 hisse pay oranı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ve %33,33 hisse pay oranı ise T.Vakıflar Bankası T.A.O'ya olmak üzere toplam %66,67 hisse pay oranı ve 17.334.200 TL'lik Bankamız nominal hisse tutarının devrine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817262BIST