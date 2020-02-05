***THL* *HALKB* *TCZB* *VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
05.02.2020 19:00
***THL******HALKB******TCZB******VAKBN*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [VAKBN, TCZB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kart ve ATM Operasyonları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
26.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.02.2020
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satılan Payların Nominal Tutarı
17.334.200 TL
Beher Pay Fiyatı
3,23 TL
Toplam Tutar
56.002.800 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
66,67
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
33,33
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
33,33
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,006
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
0
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (%33,34 )/ T.Vakıflar Bankası T.A.O. (%33,33)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gelir Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.12.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
56.002.800 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Kamu Bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca Bankamız bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.'nin sermayesindeki %33,34 hisse pay oranı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ve %33,33 hisse pay oranı ise T.Vakıflar Bankası T.A.O'ya olmak üzere toplam %66,67 hisse pay oranı ve 17.334.200 TL'lik Bankamız nominal hisse tutarının devrine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817262
BIST