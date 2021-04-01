***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 18:21
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 / 10300
Açıklamalar
İlgi: 17.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 26.03.2021 tarihli Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922692
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.427
En Düşük
1.399
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
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|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
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9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,44
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1078
|8,1185
|% -1,47
|
|Euro
|9,5700
|9,6073
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,1874
|11,2435
|% -1,20
|
|Frank
|8,5895
|8,6412
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% -1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,43
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,17
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Seans Raporu
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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