***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.658 52.631 -687.760 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.658 52.631 -687.760 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 51.487 19.806 35.207 -54.085 497.441 0 0 0 2.521.795 3.071.651 0 3.071.651Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 54.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.085 0 54.085Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.725.462 0 -186.274 0 -186.274Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 0 -186.274Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.539.188 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 -1.454 -190.319 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 39.923 -69.402 1.154.020 -4.392 417.787 0 0 0 1.720.309 3.258.245 0 3.258.245Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -82.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.154 0 -82.154Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER84.003.573 109.842.637 193.846.210 70.717.925 86.627.054 157.344.979GARANTİ VE KEFALETLER(1) 40.671.074 49.246.594 89.917.668 37.167.935 45.871.890 83.039.825Teminat Mektupları38.023.134 38.396.087 76.419.221 35.165.366 35.686.852 70.852.218Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.075.214 11.132.077 13.207.291 1.982.722 12.444.947 14.427.669Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları35.947.920 27.264.010 63.211.930 33.182.644 23.241.905 56.424.549Banka Kredileri8.260 6.953.738 6.961.998 11.845 7.038.415 7.050.260İthalat Kabul Kredileri0 27.704 27.704 0 94.572 94.572Diğer Banka Kabulleri8.260 6.926.034 6.934.294 11.845 6.943.843 6.955.688Akreditifler16.891 3.806.338 3.823.229 119.895 3.016.499 3.136.394Belgeli Akreditifler16.891 3.806.338 3.823.229 119.895 3.016.499 3.136.394Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.622.789 90.431 2.713.220 1.870.829 130.124 2.000.953Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER28.057.633 2.567.647 30.625.280 24.243.824 1.853.816 26.097.640Cayılamaz Taahhütler(1) 27.742.136 1.761.667 29.503.803 24.091.686 1.680.920 25.772.606Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri967.531 1.265.092 2.232.623 807.737 1.228.932 2.036.669Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.564.640 496.575 3.061.215 4.159.896 451.988 4.611.884Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.219.679 0 3.219.679 2.661.413 0 2.661.413İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri83.156 0 83.156 65.280 0 65.280Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri16.709.743 0 16.709.743 12.674.648 0 12.674.648Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.943 0 24.943 31.409 0 31.409Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.172.444 0 4.172.444 3.691.303 0 3.691.303Cayılabilir Taahhütler315.497 805.980 1.121.477 152.138 172.896 325.034Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler315.497 805.980 1.121.477 152.138 172.896 325.034TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR15.274.866 58.028.396 73.303.262 9.306.166 38.901.348 48.207.514Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler15.274.866 58.028.396 73.303.262 9.306.166 38.901.348 48.207.514Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.508.922 3.822.829 5.331.751 1.806.188 5.243.125 7.049.313Vadeli Döviz Alım İşlemleri779.407 1.489.169 2.268.576 1.553.375 3.068.338 4.621.713Vadeli Döviz Satım İşlemleri729.515 2.333.660 3.063.175 252.813 2.174.787 2.427.600Para ve Faiz Swap İşlemleri12.849.494 48.364.708 61.214.202 5.202.187 27.857.299 33.059.486Swap Para Alım İşlemleri432.526 15.601.222 16.033.748 1.012.983 6.973.576 7.986.559Swap Para Satım İşlemleri11.996.968 5.475.984 17.472.952 4.189.204 3.490.839 7.680.043Swap Faiz Alım İşlemleri210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442Swap Faiz Satım İşlemleri210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları916.450 2.604.064 3.520.514 2.297.791 3.561.455 5.859.246Para Alım Opsiyonları457.977 1.302.273 1.760.250 1.148.905 1.780.728 2.929.633Para Satım Opsiyonları458.473 1.301.791 1.760.264 1.148.886 1.780.727 2.929.613Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.236.795 3.236.795 0 2.239.469 2.239.469EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154 954.219.496 310.868.814 1.265.088.310EMANET KIYMETLER567.016.912 50.583.195 617.600.107 432.711.289 42.627.039 475.338.328Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler203.825.309 1.420.996 205.246.305 161.920.322 1.017.194 162.937.516Tahsile Alınan Çekler15.390.122 31.703.135 47.093.257 15.226.267 26.439.655 41.665.922Tahsile Alınan Ticari Senetler289.691.963 7.013.429 296.705.392 239.240.554 5.575.684 244.816.238Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.005.722 810.205 4.815.927 4.280.917 486.438 4.767.355Emanet Kıymet Alanlar54.103.796 9.635.430 63.739.226 12.043.229 9.108.068 21.151.297REHİNLİ KIYMETLER639.368.134 309.383.913 948.752.047 521.508.207 268.241.775 789.749.982Menkul Kıymetler5.413.902 1.067.288 6.481.190 5.608.542 733.250 6.341.792Teminat Senetleri7.199.337 1.207.048 8.406.385 7.595.289 1.024.377 8.619.666Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul500.960.484 251.445.308 752.405.792 384.287.726 224.420.837 608.708.563Diğer Rehinli Kıymetler120.638.529 42.752.213 163.390.742 76.477.704 39.614.525 116.092.229Rehinli Kıymet Alanlar5.130.069 12.912.056 18.042.125 47.513.134 2.448.786 49.961.920KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364 1.024.937.421 397.495.868 1.422.433.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-2.145.713 -7.315.716Alınan Faizler41.515.749 30.747.266Ödenen Faizler-36.317.492 -26.502.886Alınan Temettüler421.825 233.086Alınan Ücret ve Komisyonlar3.860.772 2.752.996Elde Edilen Diğer Kazançlar1.028.267 313.165Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.724.309 1.144.167Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.897.048 -2.428.922Ödenen Vergiler-328.962 -596.308Diğer(1) -11.153.133 -12.978.280Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.067.152 8.484.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.770.628 -35.210Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış4.310 -212Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-53.305.408 -49.399.681Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.092.729 -1.332.466Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-3.440.223 11.876.374Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)52.512.213 42.146.993Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.061.618 -5.074.110Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 18.035.777 10.303.180Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.921.439 1.169.152YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.001.315 -14.916.767İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-91.724 -310.473Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.375 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-312.283 -925.381Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller703.331 367.994Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.221.954 -10.680.798Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.491.552 5.765.227Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.370.108 -12.918.165Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.823.785 3.785.416Diğer-63.289 -587FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.174.667 5.044.485Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.916.250 7.993.795Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.478.815 -2.763.036İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -186.274Kiralamaya İlişkin Ödemeler-262.768 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 2.395.944 5.212.885Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)490.735 -3.490.245Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(4) 23.631.619 27.121.864Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5) 24.122.354 23.631.619Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.720.309 2.521.795DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.537.936 549.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.124.541 106.500Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.359 57.207Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.753 24.758Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.154.020 35.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.915 -10.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar413.395 443.356Yabancı Para Çevrim Farkları-4.392 -54.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri475.357 595.796Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.570 -98.355TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.258.245 3.071.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)30.196.996 39.709.838 69.906.834 21.189.525 38.439.541 59.629.066Nakit ve Nakit Benzerleri2.970.056 35.259.174 38.229.230 4.149.691 35.934.002 40.083.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.472.458 32.016.123 34.488.581 3.982.876 30.974.174 34.957.050Bankalar(3) 507.416 3.243.051 3.750.467 180.915 4.959.828 5.140.743Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.818 0 -9.818 -14.100 0 -14.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.266.722 64 16.266.786 14.475.244 21.455 14.496.699Devlet Borçlanma Senetleri16.104.564 64 16.104.628 14.409.039 21.455 14.430.494Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar16.557 0 16.557 66.205 0 66.205Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 10.956.522 3.302.262 14.258.784 2.564.581 1.422.613 3.987.194Devlet Borçlanma Senetleri10.275.808 3.170.818 13.446.626 2.389.866 1.339.997 3.729.863Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler100.631 131.444 232.075 58.724 82.616 141.340Diğer Finansal Varlıklar580.083 0 580.083 115.991 0 115.991Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 3.696 1.148.338 1.152.034 9 1.061.471 1.061.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.696 1.148.338 1.152.034 9 1.061.471 1.061.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)265.772.751 104.232.298 370.005.049 210.751.960 95.936.717 306.688.677Krediler(5) 223.887.121 85.320.980 309.208.101 174.099.895 84.974.331 259.074.226Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 53.297.037 18.911.318 72.208.355 45.110.667 10.962.386 56.073.053Devlet Borçlanma Senetleri53.246.524 18.911.318 72.157.842 45.060.153 10.962.386 56.022.539Diğer Finansal Varlıklar50.513 0 50.513 50.514 0 50.514Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.411.407 0 -11.411.407 -8.458.602 0 -8.458.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 2.576.996 0 2.576.996 39.377 0 39.377Satış Amaçlı2.576.996 0 2.576.996 39.377 0 39.377Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.837.784 1.911.883 3.749.667 3.367.602 1.403.197 4.770.799İştirakler (Net)(7) 25.115 482.671 507.786 22.490 415.828 438.318Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler25.115 482.671 507.786 22.490 415.828 438.318Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 1.812.669 1.429.212 3.241.881 3.345.112 987.369 4.332.481Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.728.669 1.429.212 3.157.881 3.287.966 987.369 4.275.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar84.000 0 84.000 57.146 0 57.146Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 7.537.034 212 7.537.246 3.147.814 100 3.147.914MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 162.053 0 162.053 140.250 0 140.250Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer162.053 0 162.053 140.250 0 140.250YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 356.027 0 356.027 356.848 0 356.848CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 6.042 0 6.042ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 2.514.640 236.889 2.751.529 2.742.059 901.023 3.643.082VARLIKLAR TOPLAMI310.954.281 146.091.120 457.045.401 241.741.477 136.680.578 378.422.055YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 166.473.587 131.260.589 297.734.176 140.018.439 108.836.815 248.855.254ALINAN KREDİLER(3) 530.197 10.486.644 11.016.841 372.398 11.543.629 11.916.027PARA PİYASALARINA BORÇLAR50.249.750 2.951.294 53.201.044 32.759.788 5.402.273 38.162.061İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 7.078.757 10.512.530 17.591.287 3.023.139 12.024.839 15.047.978Bonolar4.682.528 0 4.682.528 2.011.697 0 2.011.697Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.493 0 1.011.493 1.011.442 0 1.011.442Tahviller1.384.736 10.512.530 11.897.266 0 12.024.839 12.024.839FONLAR3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(8) 334 353.384 353.718 16 410.422 410.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı334 353.384 353.718 16 410.422 410.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 525.530 54.395 579.925 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 1.663.354 0 1.663.354 1.853.914 0 1.853.914Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.105.771 0 1.105.771 887.228 0 887.228Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar557.583 0 557.583 966.686 0 966.686CARİ VERGİ BORCU(10) 1.298.409 77 1.298.486 669.903 106 670.009ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 309.861 0 309.861 452.769 0 452.769SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 6.037.858 6.146.988 12.184.846 6.182.084 0 6.182.084Krediler0 6.146.988 6.146.988 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.037.858 0 6.037.858 6.182.084 0 6.182.084DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 24.623.421 1.082.612 25.706.033 22.085.654 891.011 22.976.665ÖZKAYNAKLAR(13) 31.744.821 452.005 32.196.826 28.896.436 124.299 29.020.735Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri1.088.227 60.293 1.148.520 1.230.674 0 1.230.674Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.088.227 60.293 1.148.520 1.230.674 0 1.230.674Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.641.906 512.845 4.154.751 2.738.739 291.471 3.030.210Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler342.755 -121.133 221.622 -24.601 -167.172 -191.773Kar Yedekleri23.701.624 0 23.701.624 20.475.295 0 20.475.295Yasal Yedekler2.252.739 0 2.252.739 1.864.266 0 1.864.266Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.401.704 0 21.401.704 18.563.848 0 18.563.848Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar1.720.309 0 1.720.309 3.226.329 0 3.226.329Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 704.534 0 704.534Dönem Net Kâr veya Zararı1.720.309 0 1.720.309 2.521.795 0 2.521.795Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI293.744.883 163.300.518 457.045.401 239.188.661 139.233.394 378.422.055Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 46.730.182 36.670.838Kredilerden Alınan Faizler37.070.330 28.811.827Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler95.508 96.272Bankalardan Alınan Faizler341.253 630.175Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 57.377Menkul Değerlerden Alınan Faizler9.160.898 7.044.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.163 15.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.497.658 288.106İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.653.077 6.741.243Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri62.193 30.533FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -36.118.146 -28.591.260Mevduata Verilen Faizler-23.537.115 -20.719.577Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-301.477 -462.119Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.343.201 -5.695.982İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.582.362 -1.463.544Kiralama Faiz Giderleri-94.269 0Diğer Faiz Giderleri-259.722 -250.038NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.612.036 8.079.578NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.778.218 1.949.657Alınan Ücret ve Komisyonlar3.879.937 2.725.776Gayri Nakdi Kredilerden925.901 617.730Diğer(12) 2.954.036 2.108.046Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.101.719 -776.119Gayri Nakdi Kredilere-151 -125Diğer(12) -1.101.568 -775.994TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 421.825 510.357TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -3.267.096 149.255Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)293.392 29.870Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.499.435 1.934.763Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.061.053 -1.815.378DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.407.440 624.474FAALİYET BRÜT KÂRI12.952.423 11.313.321BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -4.551.745 -2.354.618DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -146.153 -780.455PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.854.246 -2.393.536DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -3.432.022 -3.066.894NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.968.257 2.717.818BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.968.257 2.717.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -247.948 -196.023Cari Vergi Karşılığı-435.511 -9.840Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.200.560 -1.144.825Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.388.123 958.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.720.309 2.521.795DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.720.309 2.521.795Grubun Karı (Zararı)1.720.309 2.521.795Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,37624720 2,01743600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819192BIST