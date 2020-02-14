***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 52.631 -679.695 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857Yeni Bakiye1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 52.631 -679.695 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 205.949 19.368 -1.031 -54.085 486.917 0 0 0 2.656.647 3.313.765 24.445 3.338.210Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 3 0 54.841 0 0 0 0 0 0 -65.712 2.676 0 -8.192 13.025 4.833Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 -1.454 -192.778 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 202.030 -69.642 29.011 -4.392 452.110 0 0 0 2.267.608 2.876.725 25.265 2.901.990Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 33 0 -252.438 4.010 0 0 0 0 0 -76.412 65.020 0 -259.787 13.945 -245.842Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER83.750.565 113.362.625 197.113.190 70.479.149 89.431.738 159.910.887GARANTİ VE KEFALETLER(1) 40.418.066 50.599.764 91.017.830 36.985.278 46.684.697 83.669.975Teminat Mektupları37.770.126 39.576.362 77.346.488 34.982.709 36.415.106 71.397.815Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.075.214 11.132.077 13.207.291 1.982.722 12.444.947 14.427.669Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 91.930 91.930 0 64.120 64.120Diğer Teminat Mektupları35.694.912 28.352.355 64.047.267 32.999.987 23.906.039 56.906.026Banka Kredileri8.260 6.953.738 6.961.998 11.845 7.038.415 7.050.260İthalat Kabul Kredileri0 27.704 27.704 0 94.572 94.572Diğer Banka Kabulleri8.260 6.926.034 6.934.294 11.845 6.943.843 6.955.688Akreditifler16.891 3.884.760 3.901.651 119.895 3.110.315 3.230.210Belgeli Akreditifler16.891 3.884.760 3.901.651 119.895 3.110.315 3.230.210Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.622.789 184.904 2.807.693 1.870.829 120.861 1.991.690Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER28.057.633 4.628.061 32.685.694 24.243.741 3.598.496 27.842.237Cayılamaz Taahhütler(1) 27.742.136 2.136.154 29.878.290 24.091.603 2.105.823 26.197.426Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri967.531 1.265.092 2.232.623 807.737 1.228.932 2.036.669Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.564.640 573.699 3.138.339 4.159.896 530.684 4.690.580Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.219.679 0 3.219.679 2.661.413 0 2.661.413İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri83.156 0 83.156 65.280 0 65.280Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri16.709.743 63.100 16.772.843 12.674.648 54.296 12.728.944Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.943 0 24.943 31.409 0 31.409Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.172.444 234.263 4.406.707 3.691.220 291.911 3.983.131Cayılabilir Taahhütler315.497 2.491.907 2.807.404 152.138 1.492.673 1.644.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 1.347.727 1.347.727 0 1.137.584 1.137.584Diğer Cayılabilir Taahhütler315.497 1.144.180 1.459.677 152.138 355.089 507.227TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR15.274.866 58.134.800 73.409.666 9.250.130 39.148.545 48.398.675Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler15.274.866 58.134.800 73.409.666 9.250.130 39.148.545 48.398.675Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.508.922 3.824.584 5.333.506 1.805.572 5.242.539 7.048.111Vadeli Döviz Alım İşlemleri779.407 1.490.061 2.269.468 1.553.375 3.067.752 4.621.127Vadeli Döviz Satım İşlemleri729.515 2.334.523 3.064.038 252.197 2.174.787 2.426.984Para ve Faiz Swap İşlemleri12.849.494 48.469.357 61.318.851 5.146.767 28.105.082 33.251.849Swap Para Alım İşlemleri432.526 15.653.590 16.086.116 1.012.983 7.070.935 8.083.918Swap Para Satım İşlemleri11.996.968 5.528.265 17.525.233 4.133.784 3.641.263 7.775.047Swap Faiz Alım İşlemleri210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442Swap Faiz Satım İşlemleri210.000 13.643.751 13.853.751 0 8.696.442 8.696.442Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları916.450 2.604.064 3.520.514 2.297.791 3.561.455 5.859.246Para Alım Opsiyonları457.977 1.302.273 1.760.250 1.148.905 1.780.728 2.929.633Para Satım Opsiyonları458.473 1.301.791 1.760.264 1.148.886 1.780.727 2.929.613Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.236.795 3.236.795 0 2.239.469 2.239.469EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737EMANET KIYMETLER571.163.381 50.656.660 621.820.041 435.748.450 42.655.486 478.403.936Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler207.557.418 1.420.996 208.978.414 164.714.542 1.017.194 165.731.736Tahsile Alınan Çekler15.793.262 31.771.413 47.564.675 15.459.699 26.465.087 41.924.786Tahsile Alınan Ticari Senetler289.702.098 7.018.616 296.720.714 239.248.814 5.578.699 244.827.513Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.005.746 810.205 4.815.951 4.281.053 486.438 4.767.491Emanet Kıymet Alanlar54.104.857 9.635.430 63.740.287 12.044.342 9.108.068 21.152.410REHİNLİ KIYMETLER639.781.716 312.072.158 951.853.874 521.829.697 269.977.104 791.806.801Menkul Kıymetler5.805.905 1.236.225 7.042.130 5.910.919 772.952 6.683.871Teminat Senetleri7.208.610 1.344.753 8.553.363 7.602.929 1.172.031 8.774.960Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul500.970.141 253.826.850 754.796.991 384.296.983 225.968.770 610.265.753Diğer Rehinli Kıymetler120.641.178 42.752.230 163.393.408 76.479.920 39.614.525 116.094.445Rehinli Kıymet Alanlar5.130.069 12.912.100 18.042.169 47.513.134 2.448.826 49.961.960KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105 1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.285.633 -3.186.823Alınan Faizler42.017.429 33.712.282Ödenen Faizler-36.205.992 -26.586.389Alınan Temettüler14.580 13.177Alınan Ücret ve Komisyonlar3.973.956 2.858.270Elde Edilen Diğer Kazançlar3.236.634 2.178.061Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.858.918 1.328.304Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.171.206 -2.643.408Ödenen Vergiler-351.948 -172.670Diğer(1) -12.658.004 -13.874.450Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.563.051 6.967.809Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.768.837 -42.439Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 -11.619Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-52.972.613 -51.561.378Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.129.813 -2.140.784Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-3.408.437 11.890.000Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)53.709.536 43.814.081Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.269.042 -4.756.024Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 19.142.631 9.775.972Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.277.418 3.780.986YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.359.553 -18.289.736İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-111.070 -310.473Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.375 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-557.443 -1.091.076Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller699.405 236.886Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-21.377.381 -12.081.446Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.592.662 6.051.624Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-19.959.111 -17.449.447Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar7.407.102 6.368.539Diğer-93.092 -14.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.577.393 5.601.920Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.282.799 8.553.666Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.478.815 -2.763.036İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -188.795Kiralamaya İlişkin Ödemeler-226.591 0Diğer0 85Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 2.353.847 5.233.224Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)849.105 -3.673.606Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(4) 23.448.585 27.122.191Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5) 24.297.690 23.448.585Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.292.873 2.681.092DİĞER KAPSAMLI GELİRLER609.117 657.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar161.399 225.317Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)206.466 211.669Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87.021 24.320Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları29.011 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.943 -10.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar447.718 431.801Yabancı Para Çevrim Farkları-4.392 -54.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri543.008 580.811Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-90.898 -94.925TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.901.990 3.338.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)30.233.397 42.074.025 72.307.422 21.452.260 39.789.022 61.241.282Nakit ve Nakit Benzerleri3.057.952 36.497.025 39.554.977 4.215.704 36.559.750 40.775.454Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.472.611 32.841.376 35.313.987 3.983.094 31.596.630 35.579.724Bankalar(3) 508.021 3.655.952 4.163.973 181.392 4.964.779 5.146.171Para Piyasalarından Alacaklar87.138 0 87.138 65.318 0 65.318Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.818 -303 -10.121 -14.100 -1.659 -15.759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.295.809 9.954 16.305.763 14.516.355 22.580 14.538.935Devlet Borçlanma Senetleri16.131.520 64 16.131.584 14.415.482 21.455 14.436.937Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 9.890 155.491 74 1.125 1.199Diğer Finansal Varlıklar18.688 0 18.688 100.799 0 100.799Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 10.875.940 4.418.750 15.294.690 2.720.192 2.144.620 4.864.812Devlet Borçlanma Senetleri10.275.808 4.283.752 14.559.560 2.579.303 2.058.759 4.638.062Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler20.049 134.998 155.047 24.793 85.861 110.654Diğer Finansal Varlıklar580.083 0 580.083 116.096 0 116.096Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 3.696 1.148.296 1.151.992 9 1.062.072 1.062.081Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.696 1.148.296 1.151.992 9 1.062.072 1.062.081Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)267.318.842 112.081.816 379.400.658 212.632.972 102.399.552 315.032.524Krediler(5) 222.430.880 90.963.797 313.394.677 173.737.859 89.093.926 262.831.785Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 1.021.658 2.369.156 3.390.814 1.021.724 2.465.872 3.487.596Faktoring Alacakları2.146.745 38.381 2.185.126 1.277.726 139.535 1.417.261İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 53.297.037 19.174.085 72.471.122 45.172.546 11.158.799 56.331.345Devlet Borçlanma Senetleri53.246.524 19.174.085 72.420.609 45.110.909 11.158.799 56.269.708Diğer Finansal Varlıklar50.513 0 50.513 61.637 0 61.637Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.577.478 -463.603 -12.041.081 -8.576.883 -458.580 -9.035.463SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 1.009.587 66.831 1.076.418 9.593 0 9.593Satış Amaçlı1.009.587 66.831 1.076.418 9.593 0 9.593Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.254 476.980 593.234 84.321 431.547 515.868İştirakler (Net)(7) 32.254 476.980 509.234 27.175 431.547 458.722Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler21.152 476.980 498.132 17.823 431.547 449.370Konsolide Edilmeyenler11.102 0 11.102 9.352 0 9.352Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 84.000 0 84.000 57.146 0 57.146Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar84.000 0 84.000 57.146 0 57.146Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 9.107.424 201.549 9.308.973 4.514.930 124.956 4.639.886MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 166.525 38.734 205.259 149.098 34.313 183.411Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer166.525 38.734 205.259 149.098 34.313 183.411YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 1.096.814 7.649 1.104.463 967.406 5.995 973.401CARİ VERGİ VARLIĞI602 7.469 8.071 19.860 6.183 26.043ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 48.878 3.462 52.340 95.326 3.019 98.345DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 4.115.999 458.990 4.574.989 4.406.874 1.094.449 5.501.323VARLIKLAR TOPLAMI313.214.322 155.417.505 468.631.827 244.332.640 143.889.036 388.221.676YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 163.097.510 137.590.041 300.687.551 137.508.551 113.070.969 250.579.520ALINAN KREDİLER(3) 1.410.975 12.756.895 14.167.870 1.286.624 13.987.856 15.274.480PARA PİYASALARINA BORÇLAR50.388.047 2.951.294 53.339.341 32.815.996 5.402.273 38.218.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 8.781.602 10.512.530 19.294.132 4.321.374 12.024.839 16.346.213Bonolar4.745.320 0 4.745.320 2.164.993 0 2.164.993Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.651.546 0 2.651.546 1.951.469 0 1.951.469Tahviller1.384.736 10.512.530 11.897.266 204.912 12.024.839 12.229.751FONLAR(5) 3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.209.004 0 3.209.004 2.874.121 0 2.874.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(8) 334 353.384 353.718 16 410.323 410.339Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı334 353.384 353.718 16 410.323 410.339Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.081 426 1.507 2.310 107 2.417KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 534.189 109.870 644.059 85 0 85KARŞILIKLAR(9) 1.678.800 71.545 1.750.345 4.153.786 13.000 4.166.786Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.119.640 14.108 1.133.748 915.732 10.886 926.618Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 53.652 53.652 2.215.153 0 2.215.153Diğer Karşılıklar559.160 3.785 562.945 1.022.901 2.114 1.025.015CARİ VERGİ BORCU(10) 1.324.515 8.772 1.333.287 729.532 8.140 737.672ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 315.308 2.152 317.460 453.608 2.152 455.760SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 3.098.809 85.508 3.184.317 2.030 0 2.030Satış Amaçlı3.098.809 85.508 3.184.317 2.030 0 2.030Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 6.037.858 6.146.988 12.184.846 6.182.084 0 6.182.084Krediler0 6.146.988 6.146.988 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.037.858 0 6.037.858 6.182.084 0 6.182.084DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 24.768.998 1.198.004 25.967.002 22.367.642 1.063.018 23.430.660ÖZKAYNAKLAR(13) 31.561.248 636.140 32.197.388 29.098.151 443.089 29.541.240Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri1.014.978 412 1.015.390 1.267.795 0 1.267.795Hisse Senedi İhraç Primleri39.773 0 39.773 39.740 0 39.740Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri975.205 412 975.617 1.228.055 0 1.228.055Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.650.400 1.500 2.651.900 2.486.596 -105 2.486.491Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler337.320 -83.834 253.486 -39.253 -154.979 -194.232Kar Yedekleri23.664.169 388.010 24.052.179 20.490.940 329.114 20.820.054Yasal Yedekler2.459.822 29.703 2.489.525 2.009.871 8.868 2.018.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.157.205 104.574 21.261.779 18.433.927 104.574 18.538.501Diğer Kar Yedekleri47.142 253.733 300.875 47.142 215.672 262.814Kar veya Zarar2.362.968 324.212 2.687.180 3.400.708 263.783 3.664.491Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı179.946 239.626 419.572 808.240 199.604 1.007.844Dönem Net Kâr veya Zararı2.183.022 84.586 2.267.608 2.592.468 64.179 2.656.647Azınlık Payları(14) 281.413 5.840 287.253 241.365 5.276 246.641YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI296.208.278 172.423.549 468.631.827 241.795.910 146.425.766 388.221.676Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 47.668.735 37.617.675Kredilerden Alınan Faizler37.221.483 28.994.809Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler96.989 97.387Bankalardan Alınan Faizler344.109 666.605Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler69.368 58.064Menkul Değerlerden Alınan Faizler9.197.377 7.151.547Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.557 19.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.522.716 347.139İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.658.104 6.785.298Finansal Kiralama Faiz Gelirleri322.356 272.064Diğer Faiz Gelirleri417.053 377.199FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -36.007.406 -28.674.763Mevduata Verilen Faizler-23.011.889 -20.298.335Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-552.139 -769.204Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.445.246 -5.795.550İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.637.772 -1.555.203Kiralama Faiz Giderleri-96.205 0Diğer Faiz Giderleri-264.155 -256.471NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.661.329 8.942.912NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.716.482 1.904.363Alınan Ücret ve Komisyonlar3.851.049 2.831.050Gayri Nakdi Kredilerden936.746 625.174Diğer(13) 2.914.303 2.205.876Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.134.567 -926.687Gayri Nakdi Kredilere-4.692 -3.835Diğer(13) -1.129.875 -922.852TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 14.441 13.177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -3.227.754 231.483Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)294.927 33.081Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.473.142 1.979.221Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.049.539 -1.780.819DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.620.242 2.489.370FAALİYET BRÜT KÂRI13.784.740 13.581.305BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -4.672.517 -2.598.891DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -147.354 -821.625PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.029.501 -2.608.022DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -3.562.647 -4.546.592NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.372.721 3.006.175BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)33.538 26.620NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 2.406.259 3.032.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -306.921 -361.833Cari Vergi Karşılığı-477.171 -175.752Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.221.643 -1.161.994Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.391.893 975.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.099.338 2.670.962DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER2.163.741 22.727Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri2.163.741 22.727İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-1.798.587 -9.737Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-1.798.587 -9.737İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 365.154 12.990DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -171.619 -2.860Cari Vergi Karşılığı-176.370 -2.890Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.751 30DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 193.535 10.130DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.292.873 2.681.092Grubun Karı (Zararı)2.267.608 2.656.647Azınlık Payları Karı (Zararı)(12) 25.265 24.445Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,81408640 2,12531760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819195BIST