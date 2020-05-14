***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 -1.454 1.505.546 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 -1.454 1.505.546 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 1.855 -160.889 0 0 0 305.188 146.154 0 146.154Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 907 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 907 0 907Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.231.581 1.324.802 9.543 0 401 1.344.657 0 20.475.295 3.226.329 305.188 29.167.796 0 29.167.796Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 -5.846 227.468 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.346 0 34.159 10.987 -130.021 0 0 0 825.085 736.864 0 736.864Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -23.235 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -23.235 0 -23.235Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.125.285 1.361.379 -59.859 2.884.044 5.141 97.447 0 23.701.624 1.720.309 825.085 32.910.455 0 32.910.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER94.587.723 126.286.251 220.873.974 84.003.573 109.842.637 193.846.210GARANTİ VE KEFALETLER(1) 41.463.155 52.140.523 93.603.678 40.671.074 49.246.594 89.917.668Teminat Mektupları38.562.778 41.512.206 80.074.984 38.023.134 38.396.087 76.419.221Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.112.005 11.556.741 13.668.746 2.075.214 11.132.077 13.207.291Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları36.450.773 29.955.465 66.406.238 35.947.920 27.264.010 63.211.930Banka Kredileri16.532 7.115.103 7.131.635 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 102.282 102.282 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri16.532 7.012.821 7.029.353 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler13.749 3.428.810 3.442.559 16.891 3.806.338 3.823.229Belgeli Akreditifler13.749 3.428.810 3.442.559 16.891 3.806.338 3.823.229Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.870.096 84.404 2.954.500 2.622.789 90.431 2.713.220Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER30.454.912 5.963.096 36.418.008 28.057.633 2.567.647 30.625.280Cayılamaz Taahhütler(1) 30.115.821 4.883.915 34.999.736 27.742.136 1.761.667 29.503.803Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri394.506 4.345.910 4.740.416 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri100.000 0 100.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.629.133 538.005 3.167.138 2.564.640 496.575 3.061.215Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.557.781 0 3.557.781 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri95.273 0 95.273 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri18.932.736 0 18.932.736 16.709.743 0 16.709.743Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.027 0 22.027 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.384.365 0 4.384.365 4.172.444 0 4.172.444Cayılabilir Taahhütler339.091 1.079.181 1.418.272 315.497 805.980 1.121.477Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler339.091 1.079.181 1.418.272 315.497 805.980 1.121.477TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.669.656 68.182.632 90.852.288 15.274.866 58.028.396 73.303.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.669.656 68.182.632 90.852.288 15.274.866 58.028.396 73.303.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.507.386 6.953.609 8.460.995 1.508.922 3.822.829 5.331.751Vadeli Döviz Alım İşlemleri725.215 3.980.751 4.705.966 779.407 1.489.169 2.268.576Vadeli Döviz Satım İşlemleri782.171 2.972.858 3.755.029 729.515 2.333.660 3.063.175Para ve Faiz Swap İşlemleri19.683.228 50.301.895 69.985.123 12.849.494 48.364.708 61.214.202Swap Para Alım İşlemleri431.789 18.347.339 18.779.128 432.526 15.601.222 16.033.748Swap Para Satım İşlemleri17.341.439 5.747.456 23.088.895 11.996.968 5.475.984 17.472.952Swap Faiz Alım İşlemleri955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.479.042 2.047.823 3.526.865 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları737.620 1.025.399 1.763.019 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları741.422 1.022.424 1.763.846 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 8.879.305 8.879.305 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.272.112.282 402.426.833 1.674.539.115 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154EMANET KIYMETLER577.557.695 48.890.828 626.448.523 567.016.912 50.583.195 617.600.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler187.999.523 1.785.874 189.785.397 203.825.309 1.420.996 205.246.305Tahsile Alınan Çekler17.374.183 36.302.615 53.676.798 15.390.122 31.703.135 47.093.257Tahsile Alınan Ticari Senetler324.114.616 7.685.301 331.799.917 289.691.963 7.013.429 296.705.392Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.553.326 1.144.220 4.697.546 4.005.722 810.205 4.815.927Emanet Kıymet Alanlar44.516.047 1.972.818 46.488.865 54.103.796 9.635.430 63.739.226REHİNLİ KIYMETLER694.554.587 353.536.005 1.048.090.592 639.368.134 309.383.913 948.752.047Menkul Kıymetler5.724.858 1.028.180 6.753.038 5.413.902 1.067.288 6.481.190Teminat Senetleri8.223.388 1.349.356 9.572.744 7.199.337 1.207.048 8.406.385Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul539.664.599 276.151.320 815.815.919 500.960.484 251.445.308 752.405.792Diğer Rehinli Kıymetler125.059.108 52.168.436 177.227.544 120.638.529 42.752.213 163.390.742Rehinli Kıymet Alanlar15.856.821 22.838.713 38.695.534 5.130.069 12.912.056 18.042.125KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.366.700.005 528.713.084 1.895.413.089 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-206.533 -2.883.748Alınan Faizler10.667.304 9.696.038Ödenen Faizler-6.298.434 -9.190.995Alınan Temettüler426 377.114Alınan Ücret ve Komisyonlar905.213 863.212Elde Edilen Diğer Kazançlar302.962 370.124Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar730.452 342.844Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-909.366 -724.810Ödenen Vergiler-483.557 -443.887Diğer-5.121.533 -4.173.388Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.045.530 -293.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış105 660Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.068 -3.223Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-39.355.769 -21.666.979Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.486.439 -6.199.486Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.201.242 3.627.825Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)24.031.555 17.179.642Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)231.763 -565.283Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.451.263 7.333.681Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.838.997 -3.176.911YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.448.296 -8.840.377İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -89.974Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)17.151 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-43.704 -166.991Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller554.222 94.278Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.422.005 -10.500.854Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.966.671 5.765.227Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-949.183 -4.529.304Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.432.914 541.494Diğer-4.362 6.372FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.682.124 209.403Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.243.815 2.336.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.862.289 -2.065.879İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-63.650 -60.718Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.656.807 716.288Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.634.616 -11.091.597Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.122.353 23.631.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.487.737 12.540.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)825.085 305.188DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-88.221 -159.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.813 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.717 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları34.159 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler371 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-119.034 -159.034Yabancı Para Çevrim Farkları10.987 1.855Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-218.918 -223.621Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.897 62.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)736.864 146.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)36.715.258 29.145.082 65.860.340 30.196.996 39.709.838 69.906.834Nakit ve Nakit Benzerleri3.652.657 22.904.975 26.557.632 2.970.056 35.259.174 38.229.230Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.356.815 19.978.786 23.335.601 2.472.458 32.016.123 34.488.581Bankalar(3) 309.185 2.926.189 3.235.374 507.416 3.243.051 3.750.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-13.343 0 -13.343 -9.818 0 -9.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.266.874 39 16.266.913 16.266.722 64 16.266.786Devlet Borçlanma Senetleri16.104.483 39 16.104.522 16.104.564 64 16.104.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar16.790 0 16.790 16.557 0 16.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 16.777.068 4.300.435 21.077.503 10.956.522 3.302.262 14.258.784Devlet Borçlanma Senetleri16.069.633 4.172.993 20.242.626 10.275.808 3.170.818 13.446.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler103.531 127.442 230.973 100.631 131.444 232.075Diğer Finansal Varlıklar603.904 0 603.904 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2) (11) 18.659 1.939.633 1.958.292 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.659 1.939.633 1.958.292 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)297.284.869 109.555.323 406.840.192 265.772.751 104.232.298 370.005.049Krediler(5) 258.502.824 89.440.314 347.943.138 223.887.121 85.320.980 309.208.101Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 52.128.524 20.115.009 72.243.533 53.297.037 18.911.318 72.208.355Devlet Borçlanma Senetleri52.078.017 20.115.009 72.193.026 53.246.524 18.911.318 72.157.842Diğer Finansal Varlıklar50.507 0 50.507 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.346.479 0 -13.346.479 -11.411.407 0 -11.411.407SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 2.616.198 0 2.616.198 2.576.996 0 2.576.996Satış Amaçlı2.616.198 0 2.616.198 2.576.996 0 2.576.996Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.781.431 2.072.192 3.853.623 1.837.784 1.911.883 3.749.667İştirakler (Net)(7) 52.762 522.941 575.703 25.115 482.671 507.786Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler52.762 522.941 575.703 25.115 482.671 507.786Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 1.728.669 1.549.251 3.277.920 1.812.669 1.429.212 3.241.881Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.728.669 1.549.251 3.277.920 1.728.669 1.429.212 3.157.881Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.326.004 269 7.326.273 7.537.034 212 7.537.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)154.168 0 154.168 162.053 0 162.053Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer154.168 0 154.168 162.053 0 162.053YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 355.208 0 355.208 356.027 0 356.027CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 3.542.903 665.593 4.208.496 2.514.640 236.889 2.751.529VARLIKLAR TOPLAMI349.776.039 141.438.459 491.214.498 310.954.281 146.091.120 457.045.401YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 186.047.491 141.157.487 327.204.978 166.473.587 131.260.589 297.734.176ALINAN KREDİLER(3) 575.725 10.762.270 11.337.995 530.197 10.486.644 11.016.841PARA PİYASALARINA BORÇLAR59.650.991 658.853 60.309.844 50.249.750 2.951.294 53.201.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 6.860.457 6.592.680 13.453.137 7.078.757 10.512.530 17.591.287Bonolar4.572.270 0 4.572.270 4.682.528 0 4.682.528Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.368 0 1.011.368 1.011.493 0 1.011.493Tahviller1.276.819 6.592.680 7.869.499 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) (7) 5.352 647.341 652.693 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.352 647.341 652.693 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 551.208 46.951 598.159 525.530 54.395 579.925KARŞILIKLAR(8) 1.967.595 0 1.967.595 1.663.354 0 1.663.354Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.292.115 0 1.292.115 1.105.771 0 1.105.771Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar675.480 0 675.480 557.583 0 557.583CARİ VERGİ BORCU(9) 938.155 24 938.179 1.298.409 77 1.298.486ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 382.719 0 382.719 309.861 0 309.861SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.010.358 6.735.290 12.745.648 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 6.735.290 6.735.290 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.010.358 0 6.010.358 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 24.618.155 992.406 25.610.561 24.623.421 1.082.612 25.706.033ÖZKAYNAKLAR(12) 32.484.474 425.981 32.910.455 31.744.821 452.005 32.196.826Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri1.064.992 60.293 1.125.285 1.088.227 60.293 1.148.520Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.064.992 60.293 1.125.285 1.088.227 60.293 1.148.520Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.631.039 554.525 4.185.564 3.641.906 512.845 4.154.751Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler291.425 -188.837 102.588 342.755 -121.133 221.622Kar Yedekleri23.701.624 0 23.701.624 23.701.624 0 23.701.624Yasal Yedekler2.274.506 0 2.274.506 2.252.739 0 2.252.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.379.937 0 21.379.937 21.401.704 0 21.401.704Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar2.545.394 0 2.545.394 1.720.309 0 1.720.309Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.720.309 0 1.720.309 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı825.085 0 825.085 1.720.309 0 1.720.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI323.195.215 168.019.283 491.214.498 293.744.883 163.300.518 457.045.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 11.723.099 10.743.038Kredilerden Alınan Faizler8.787.921 8.440.465Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler216 25.738Bankalardan Alınan Faizler33.388 136.805Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.867.576 2.127.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar397 4.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar655.016 269.181İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.212.163 1.853.918Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri33.998 12.832FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -6.435.446 -9.015.014Mevduata Verilen Faizler-4.264.539 -6.267.592Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-74.958 -75.583Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.362.233 -2.069.058İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-613.793 -508.290Kiralama Faiz Giderleri-20.390 -23.652Diğer Faiz Giderleri-99.533 -70.839NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.287.653 1.728.024NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ721.476 616.235Alınan Ücret ve Komisyonlar906.804 861.773Gayri Nakdi Kredilerden220.655 217.120Diğer(11) 686.149 644.653Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-185.328 -245.538Gayri Nakdi Kredilere-7 -47Diğer(11) -185.321 -245.491TEMETTÜ GELİRLERİ426 377.114TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -1.265.993 -431.225Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)79.812 17.733Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.292.062 456.024Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.637.867 -904.982DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 613.196 431.612FAALİYET BRÜT KÂRI5.356.758 2.721.760BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -2.326.409 -1.047.074DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -141.078 -32.309PERSONEL GİDERLERİ (-)-895.576 -712.745DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -1.004.367 -814.068NET FAALİYET KARI (ZARARI)989.328 115.564BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 989.328 115.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -164.243 189.624Cari Vergi Karşılığı-2.117 -2.613Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-684.793 -686.287Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi522.667 878.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 825.085 305.188DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 825.085 305.188Grubun Karı (Zararı)825.085 305.188Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,66006800 0,24415040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845065BIST