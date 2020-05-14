***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 -1.454 -174.506 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 1.855 -177.443 0 0 0 172.761 -2.827 4.939 2.112Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 850 3.972 0 0 0 0 0 13.042 -31.145 0 -13.281 -155 -13.436Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.053 -54.053 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.905 2.463.567 8.624 0 401 -351.949 0 20.887.149 3.579.293 172.761 29.278.491 251.425 29.529.916Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 2.687.180 0 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 -5.846 259.332 0 24.052.179 2.687.180 0 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.346 0 -12.137 10.987 -127.290 0 0 0 1.128.438 996.652 7.185 1.003.837Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -23.240 0 0 0 0 0 0 42.707 0 0 19.467 515 19.982Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.773 0 952.377 2.662.289 -61.018 35.146 5.141 132.042 0 24.094.886 2.687.180 1.128.438 32.926.254 294.953 33.221.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER94.306.677 130.197.806 224.504.483 83.750.565 113.362.625 197.113.190GARANTİ VE KEFALETLER(1) 41.182.109 53.607.539 94.789.648 40.418.066 50.599.764 91.017.830Teminat Mektupları38.281.732 42.817.073 81.098.805 37.770.126 39.576.362 77.346.488Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.112.005 11.556.741 13.668.746 2.075.214 11.132.077 13.207.291Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 75.185 75.185 0 91.930 91.930Diğer Teminat Mektupları36.169.727 31.185.147 67.354.874 35.694.912 28.352.355 64.047.267Banka Kredileri16.532 7.115.103 7.131.635 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 102.282 102.282 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri16.532 7.012.821 7.029.353 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler13.749 3.539.773 3.553.522 16.891 3.884.760 3.901.651Belgeli Akreditifler13.749 3.539.773 3.553.522 16.891 3.884.760 3.901.651Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.870.096 135.590 3.005.686 2.622.789 184.904 2.807.693Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER30.454.912 8.129.972 38.584.884 28.057.633 4.628.061 32.685.694Cayılamaz Taahhütler(1) 30.115.821 5.294.455 35.410.276 27.742.136 2.136.154 29.878.290Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri394.506 4.345.910 4.740.416 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri100.000 0 100.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.629.133 623.889 3.253.022 2.564.640 573.699 3.138.339Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.557.781 0 3.557.781 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri95.273 0 95.273 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri18.932.736 70.114 19.002.850 16.709.743 63.100 16.772.843Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.027 0 22.027 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.384.365 254.542 4.638.907 4.172.444 234.263 4.406.707Cayılabilir Taahhütler339.091 2.835.517 3.174.608 315.497 2.491.907 2.807.404Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 1.405.716 1.405.716 0 1.347.727 1.347.727Diğer Cayılabilir Taahhütler339.091 1.429.801 1.768.892 315.497 1.144.180 1.459.677TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.669.656 68.460.295 91.129.951 15.274.866 58.134.800 73.409.666Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.669.656 68.460.295 91.129.951 15.274.866 58.134.800 73.409.666Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.507.386 6.947.847 8.455.233 1.508.922 3.824.584 5.333.506Vadeli Döviz Alım İşlemleri725.215 3.977.886 4.703.101 779.407 1.490.061 2.269.468Vadeli Döviz Satım İşlemleri782.171 2.969.961 3.752.132 729.515 2.334.523 3.064.038Para ve Faiz Swap İşlemleri19.683.228 50.585.320 70.268.548 12.849.494 48.469.357 61.318.851Swap Para Alım İşlemleri431.789 18.488.918 18.920.707 432.526 15.653.590 16.086.116Swap Para Satım İşlemleri17.341.439 5.889.302 23.230.741 11.996.968 5.528.265 17.525.233Swap Faiz Alım İşlemleri955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri955.000 13.103.550 14.058.550 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.479.042 2.047.823 3.526.865 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları737.620 1.025.399 1.763.019 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları741.422 1.022.424 1.763.846 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 8.879.305 8.879.305 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.277.049.940 405.432.141 1.682.482.081 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915EMANET KIYMETLER582.014.946 49.046.213 631.061.159 571.163.381 50.656.660 621.820.041Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler192.027.189 1.785.874 193.813.063 207.557.418 1.420.996 208.978.414Tahsile Alınan Çekler17.790.836 36.452.376 54.243.212 15.793.262 31.771.413 47.564.675Tahsile Alınan Ticari Senetler324.126.487 7.690.925 331.817.412 289.702.098 7.018.616 296.720.714Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.553.326 1.144.220 4.697.546 4.005.746 810.205 4.815.951Emanet Kıymet Alanlar44.517.108 1.972.818 46.489.926 54.104.857 9.635.430 63.740.287REHİNLİ KIYMETLER695.034.994 356.385.928 1.051.420.922 639.781.716 312.072.158 951.853.874Menkul Kıymetler6.183.048 1.237.844 7.420.892 5.805.905 1.236.225 7.042.130Teminat Senetleri8.232.661 1.496.634 9.729.295 7.208.610 1.344.753 8.553.363Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul539.674.256 278.644.235 818.318.491 500.970.141 253.826.850 754.796.991Diğer Rehinli Kıymetler125.062.395 52.168.454 177.230.849 120.641.178 42.752.230 163.393.408Rehinli Kıymet Alanlar15.856.821 22.838.761 38.695.582 5.130.069 12.912.100 18.042.169KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.371.356.617 535.629.947 1.906.986.564 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-586.181 -3.667.642Alınan Faizler10.485.839 9.897.986Ödenen Faizler-6.249.714 -9.170.579Alınan Temettüler426 9.993Alınan Ücret ve Komisyonlar904.902 886.264Elde Edilen Diğer Kazançlar389.742 735.000Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar756.266 371.215Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-954.764 -787.037Ödenen Vergiler-483.630 -566.009Diğer-5.435.248 -5.044.475Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.254.174 287.992Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-343.840 18.433Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 -10.681Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-38.699.362 -21.137.594Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.976.661 -6.470.111Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.220.844 3.747.188Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)24.014.960 17.248.730Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)388.326 -651.802Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.696.585 7.543.829Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.667.993 -3.379.650YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.759.567 -8.223.511İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -109.320Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-158.001 -292.695Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller583.035 106.637Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.590.325 -9.732.076Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.982.637 5.732.398Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.856.687 -5.131.911Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.293.689 1.159.445Diğer-13.915 4.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.572.502 454.005Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.339.256 2.737.485Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.857.379 -2.233.851İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-54.379 -49.629Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.991.819 819.626Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.672.257 -10.329.530Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.297.689 23.448.586Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.625.432 13.119.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.135.623 177.700DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-131.786 -175.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.483 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.718 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-12.137 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler372 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116.303 -175.588Yabancı Para Çevrim Farkları10.987 1.855Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-221.774 -240.323Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94.484 62.880TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.003.837 2.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)37.098.762 31.752.309 68.851.071 30.233.397 42.074.025 72.307.422Nakit ve Nakit Benzerleri3.735.810 24.168.655 27.904.465 3.057.952 36.497.025 39.554.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.357.150 20.784.819 24.141.969 2.472.611 32.841.376 35.313.987Bankalar(3) 310.209 3.384.027 3.694.236 508.021 3.655.952 4.163.973Para Piyasalarından Alacaklar81.794 0 81.794 87.138 0 87.138Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-13.343 -191 -13.534 -9.818 -303 -10.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.646.617 3.218 16.649.835 16.295.809 9.954 16.305.763Devlet Borçlanma Senetleri16.483.929 39 16.483.968 16.131.520 64 16.131.584Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 3.179 148.780 145.601 9.890 155.491Diğer Finansal Varlıklar17.087 0 17.087 18.688 0 18.688Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 16.697.676 5.640.574 22.338.250 10.875.940 4.418.750 15.294.690Devlet Borçlanma Senetleri16.069.633 5.509.248 21.578.881 10.275.808 4.283.752 14.559.560Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler24.139 131.326 155.465 20.049 134.998 155.047Diğer Finansal Varlıklar603.904 0 603.904 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 18.659 1.939.862 1.958.521 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.659 1.939.862 1.958.521 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)298.626.232 118.088.564 416.714.796 267.318.842 112.081.816 379.400.658Krediler(5) 256.744.887 95.754.845 352.499.732 222.430.880 90.963.797 313.394.677Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 1.306.652 2.309.575 3.616.227 1.021.658 2.369.156 3.390.814Faktoring Alacakları1.953.062 96.597 2.049.659 2.146.745 38.381 2.185.126İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 52.128.524 20.414.210 72.542.734 53.297.037 19.174.085 72.471.122Devlet Borçlanma Senetleri52.078.017 20.414.210 72.492.227 53.246.524 19.174.085 72.420.609Diğer Finansal Varlıklar50.507 0 50.507 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.506.893 -486.663 -13.993.556 -11.577.478 -463.603 -12.041.081SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 999.483 84.726 1.084.209 1.009.587 66.831 1.076.418Satış Amaçlı999.483 84.726 1.084.209 1.009.587 66.831 1.076.418Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI60.724 517.834 578.558 116.254 476.980 593.234İştirakler (Net)(7) 60.724 517.834 578.558 32.254 476.980 509.234Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler21.975 517.834 539.809 21.152 476.980 498.132Konsolide Edilmeyenler38.749 0 38.749 11.102 0 11.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 84.000 0 84.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.927.717 219.351 9.147.068 9.107.424 201.549 9.308.973MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)159.360 41.429 200.789 166.525 38.734 205.259Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer159.360 41.429 200.789 166.525 38.734 205.259YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.115.788 8.220 1.124.008 1.096.814 7.649 1.104.463CARİ VERGİ VARLIĞI602 9.490 10.092 602 7.469 8.071ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 48.279 3.751 52.030 48.878 3.462 52.340DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 5.393.805 918.871 6.312.676 4.115.999 458.990 4.574.989VARLIKLAR TOPLAMI352.430.752 151.644.545 504.075.297 313.214.322 155.417.505 468.631.827YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 182.176.908 147.984.452 330.161.360 163.097.510 137.590.041 300.687.551ALINAN KREDİLER(3) 1.320.497 13.325.090 14.645.587 1.410.975 12.756.895 14.167.870PARA PİYASALARINA BORÇLAR60.158.863 658.853 60.817.716 50.388.047 2.951.294 53.339.341İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 8.706.362 6.592.680 15.299.042 8.781.602 10.512.530 19.294.132Bonolar4.638.645 0 4.638.645 4.745.320 0 4.745.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.790.898 0 2.790.898 2.651.546 0 2.651.546Tahviller1.276.819 6.592.680 7.869.499 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.102.535 0 3.102.535 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(7) 5.352 647.267 652.619 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.352 647.267 652.619 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ368 2 370 1.081 426 1.507KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 559.928 108.217 668.145 534.189 109.870 644.059KARŞILIKLAR(8) 1.986.274 82.882 2.069.156 1.678.800 71.545 1.750.345Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.308.950 17.482 1.326.432 1.119.640 14.108 1.133.748Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 61.584 61.584 0 53.652 53.652Diğer Karşılıklar677.324 3.816 681.140 559.160 3.785 562.945CARİ VERGİ BORCU(9) 983.216 3.364 986.580 1.324.515 8.772 1.333.287ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 383.480 2.152 385.632 315.308 2.152 317.460SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 3.255.328 95.218 3.350.546 3.098.809 85.508 3.184.317Satış Amaçlı3.255.328 95.218 3.350.546 3.098.809 85.508 3.184.317Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.010.358 6.735.290 12.745.648 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 6.735.290 6.735.290 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.010.358 0 6.010.358 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 24.822.447 1.146.707 25.969.154 24.768.998 1.198.004 25.967.002ÖZKAYNAKLAR(12) 32.584.130 637.077 33.221.207 31.561.248 636.140 32.197.388Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri991.740 410 992.150 1.014.978 412 1.015.390Hisse Senedi İhraç Primleri39.773 0 39.773 39.773 0 39.773Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri951.967 410 952.377 975.205 412 975.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.639.593 -3.176 2.636.417 2.650.400 1.500 2.651.900Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler287.712 -150.529 137.183 337.320 -83.834 253.486Kar Yedekleri23.664.167 430.719 24.094.886 23.664.169 388.010 24.052.179Yasal Yedekler2.481.043 29.703 2.510.746 2.459.822 29.703 2.489.525Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.135.982 104.574 21.240.556 21.157.205 104.574 21.261.779Diğer Kar Yedekleri47.142 296.442 343.584 47.142 253.733 300.875Kar veya Zarar3.462.397 353.221 3.815.618 2.362.968 324.212 2.687.180Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.366.118 321.062 2.687.180 179.946 239.626 419.572Dönem Net Kâr veya Zararı1.096.279 32.159 1.128.438 2.183.022 84.586 2.267.608Azınlık Payları288.521 6.432 294.953 281.413 5.840 287.253YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI326.056.046 178.019.251 504.075.297 296.208.278 172.423.549 468.631.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 11.944.921 10.983.378Kredilerden Alınan Faizler8.829.670 8.476.533Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler500 26.149Bankalardan Alınan Faizler34.926 145.402Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.398 453Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.877.156 2.152.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar847 5.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar662.853 277.840İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.213.456 1.869.095Finansal Kiralama Faiz Gelirleri77.631 78.554Diğer Faiz Gelirleri119.640 103.466FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -6.388.171 -9.010.382Mevduata Verilen Faizler-4.157.454 -6.133.728Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-120.024 -124.195Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.371.771 -2.106.148İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-617.391 -547.357Kiralama Faiz Giderleri-21.248 -26.178Diğer Faiz Giderleri-100.283 -72.776NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.556.750 1.972.996NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ707.017 591.413Alınan Ücret ve Komisyonlar904.902 886.264Gayri Nakdi Kredilerden223.941 219.404Diğer(11) 680.961 666.860Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-197.885 -294.851Gayri Nakdi Kredilere-764 -1.343Diğer(11) -197.121 -293.508TEMETTÜ GELİRLERİ426 9.993TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -1.245.046 -407.191Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)85.128 18.132Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.294.150 475.797Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.624.324 -901.120DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 699.976 916.988FAALİYET BRÜT KÂRI5.719.123 3.084.199BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -2.361.747 -1.108.465DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -141.289 -34.554PERSONEL GİDERLERİ (-)-940.974 -774.972DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -1.018.999 -1.139.319NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.256.114 26.889BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6.235 9.361NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 1.262.349 36.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -197.967 141.450Cari Vergi Karşılığı-34.629 -45.106Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-686.204 -694.614Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi522.866 881.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.064.382 177.700DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER613.933 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri613.933 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-494.089 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-494.089 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edil