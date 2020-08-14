***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 0 -1.454 -174.506 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 0 -1.454 -174.506 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 6.601 84.266 0 0 0 0 591.100 681.967 9.276 691.243Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -263.841 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -88.510 2.721.762 -2.656.647 -283.226 15.607 -267.619Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 964.214 2.463.605 8.624 0 0 5.147 -90.240 0 0 24.040.081 419.667 591.100 29.691.938 272.926 29.964.864Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -6.105 1.006 2.818 0 6.846 275.830 0 0 0 0 2.558.411 2.838.806 6.834 2.845.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -134 0 -16.440 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.026 2.483.707 -2.267.608 119.499 -43.244 76.255Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.768.179 0 -1.404 1.404 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.766.775 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 959.177 2.659.530 -60.012 50.101 0 1.000 535.162 0 0 25.738.928 1.135.100 2.558.411 41.867.036 252.247 42.119.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER103.787.549 112.607.563 216.395.112 83.750.565 113.362.625 197.113.190GARANTİ VE KEFALETLER(1) 43.974.646 55.060.089 99.034.735 40.418.066 50.599.764 91.017.830Teminat Mektupları40.847.181 44.874.836 85.722.017 37.770.126 39.576.362 77.346.488Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.327.872 11.579.106 13.906.978 2.075.214 11.132.077 13.207.291Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 63.722 63.722 0 91.930 91.930Diğer Teminat Mektupları38.519.309 33.232.008 71.751.317 35.694.912 28.352.355 64.047.267Banka Kredileri146.094 7.549.959 7.696.053 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 115.976 115.976 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri146.094 7.433.983 7.580.077 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler15.099 2.549.144 2.564.243 16.891 3.884.760 3.901.651Belgeli Akreditifler15.099 2.549.144 2.564.243 16.891 3.884.760 3.901.651Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.966.272 86.150 3.052.422 2.622.789 184.904 2.807.693Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER40.915.337 4.584.069 45.499.406 28.057.633 4.628.061 32.685.694Cayılamaz Taahhütler(1) 40.502.509 1.467.373 41.969.882 27.742.136 2.136.154 29.878.290Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 350.809 350.809 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri85.000 0 85.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.089.242 697.315 3.786.557 2.564.640 573.699 3.138.339Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.550.667 0 3.550.667 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri107.209 0 107.209 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.924.222 72.697 28.996.919 16.709.743 63.100 16.772.843Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.648 0 22.648 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.723.521 346.552 5.070.073 4.172.444 234.263 4.406.707Cayılabilir Taahhütler412.828 3.116.696 3.529.524 315.497 2.491.907 2.807.404Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 1.531.001 1.531.001 0 1.347.727 1.347.727Diğer Cayılabilir Taahhütler412.828 1.585.695 1.998.523 315.497 1.144.180 1.459.677TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR18.897.566 52.963.405 71.860.971 15.274.866 58.134.800 73.409.666Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.897.566 52.963.405 71.860.971 15.274.866 58.134.800 73.409.666Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.005.764 2.916.520 3.922.284 1.508.922 3.824.584 5.333.506Vadeli Döviz Alım İşlemleri426.809 2.031.658 2.458.467 779.407 1.490.061 2.269.468Vadeli Döviz Satım İşlemleri578.955 884.862 1.463.817 729.515 2.334.523 3.064.038Para ve Faiz Swap İşlemleri17.865.383 39.923.424 57.788.807 12.849.494 48.469.357 61.318.851Swap Para Alım İşlemleri0 14.162.961 14.162.961 432.526 15.653.590 16.086.116Swap Para Satım İşlemleri16.385.383 2.741.743 19.127.126 11.996.968 5.528.265 17.525.233Swap Faiz Alım İşlemleri740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları26.419 3.178.784 3.205.203 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları19.119 1.583.063 1.602.182 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları7.300 1.595.721 1.603.021 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.944.677 6.944.677 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.477.695.130 431.314.414 1.909.009.544 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915EMANET KIYMETLER689.473.549 52.474.280 741.947.829 571.163.381 50.656.660 621.820.041Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler187.519.261 2.162.825 189.682.086 207.557.418 1.420.996 208.978.414Tahsile Alınan Çekler17.071.260 38.640.008 55.711.268 15.793.262 31.771.413 47.564.675Tahsile Alınan Ticari Senetler425.119.820 8.082.659 433.202.479 289.702.098 7.018.616 296.720.714Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.189.415 1.254.895 6.444.310 4.005.746 810.205 4.815.951Emanet Kıymet Alanlar54.573.793 2.333.893 56.907.686 54.104.857 9.635.430 63.740.287REHİNLİ KIYMETLER788.221.581 378.840.134 1.167.061.715 639.781.716 312.072.158 951.853.874Menkul Kıymetler6.266.183 1.297.361 7.563.544 5.805.905 1.236.225 7.042.130Teminat Senetleri6.725.845 1.425.408 8.151.253 7.208.610 1.344.753 8.553.363Emtia25.812 0 25.812 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul582.820.142 294.272.506 877.092.648 500.970.141 253.826.850 754.796.991Diğer Rehinli Kıymetler166.850.011 54.492.349 221.342.360 120.641.178 42.752.230 163.393.408Rehinli Kıymet Alanlar25.533.588 27.352.510 52.886.098 5.130.069 12.912.100 18.042.169KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.581.482.679 543.921.977 2.125.404.656 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.009.871 -7.404.366Alınan Faizler21.668.548 20.241.382Ödenen Faizler-13.629.367 -18.820.323Alınan Temettüler4.322 13.911Alınan Ücret ve Komisyonlar1.740.788 1.939.017Elde Edilen Diğer Kazançlar551.834 1.847.171Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar734.364 759.195Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.004.842 -1.446.253Ödenen Vergiler-154.772 -487.220Diğer-7.901.004 -11.451.246Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim23.699.613 10.496.519Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-368.174 -2.578.964Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 -6.475Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-114.604.597 -25.880.629Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.790.464 -6.894.872Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.281.141 -2.974.316Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)105.081.896 18.407.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-49.496 -1.046.787Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)27.568.379 31.471.009Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı24.709.484 3.092.153YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-33.057.203 -21.633.264İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-148.506 -109.320Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-306.770 -2.655.928Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller778.679 273.301Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-34.191.208 -9.499.827Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.756.086 1.656.022Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.976.731 -14.697.232Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.058.942 3.354.408Diğer-27.695 5.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.807.907 4.979.503Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.241.124 9.936.512Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-18.323.298 -4.585.202İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-109.919 -109.423Diğer0 -262.384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.872.185 1.125.828Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.667.627 -12.435.780Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.297.689 23.448.586Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.630.062 11.012.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.565.245 600.376DİĞER KAPSAMLI GELİRLER280.395 90.867Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.281 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.783 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.101 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.818 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler583 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar282.676 90.867Yabancı Para Çevrim Farkları6.846 6.601Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri261.577 48.384Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.253 35.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.845.640 691.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.230.341 38.747.553 91.977.894 30.233.397 42.074.025 72.307.422Nakit ve Nakit Benzerleri3.895.089 27.213.553 31.108.642 3.057.952 36.497.025 39.554.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.573.142 24.546.638 28.119.780 2.472.611 32.841.376 35.313.987Bankalar(3) 214.091 2.667.114 2.881.205 508.021 3.655.952 4.163.973Para Piyasalarından Alacaklar121.866 0 121.866 87.138 0 87.138Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14.010 -199 -14.209 -9.818 -303 -10.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.665.179 7.575 16.672.754 16.295.809 9.954 16.305.763Devlet Borçlanma Senetleri16.478.783 127 16.478.910 16.131.520 64 16.131.584Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 7.448 153.049 145.601 9.890 155.491Diğer Finansal Varlıklar40.795 0 40.795 18.688 0 18.688Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 32.570.775 9.675.559 42.246.334 10.875.940 4.418.750 15.294.690Devlet Borçlanma Senetleri31.930.269 9.520.124 41.450.393 10.275.808 4.283.752 14.559.560Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.691 155.435 196.126 20.049 134.998 155.047Diğer Finansal Varlıklar599.815 0 599.815 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 99.298 1.850.866 1.950.164 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı99.298 1.850.866 1.950.164 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)380.105.063 119.709.629 499.814.692 267.318.842 112.081.816 379.400.658Krediler(5) 332.772.761 96.404.126 429.176.887 222.430.880 90.963.797 313.394.677Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 1.777.118 2.336.617 4.113.735 1.021.658 2.369.156 3.390.814Faktoring Alacakları2.360.842 125.076 2.485.918 2.146.745 38.381 2.185.126İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 58.521.398 21.356.465 79.877.863 53.297.037 19.174.085 72.471.122Devlet Borçlanma Senetleri58.470.897 21.356.465 79.827.362 53.246.524 19.174.085 72.420.609Diğer Finansal Varlıklar50.501 0 50.501 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.327.056 -512.655 -15.839.711 -11.577.478 -463.603 -12.041.081SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 1.463 0 1.463 1.009.587 66.831 1.076.418Satış Amaçlı1.463 0 1.463 1.009.587 66.831 1.076.418Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI54.054 555.937 609.991 116.254 476.980 593.234İştirakler (Net)(7) 54.054 555.937 609.991 32.254 476.980 509.234Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler22.491 555.937 578.428 21.152 476.980 498.132Konsolide Edilmeyenler31.563 0 31.563 11.102 0 11.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 84.000 0 84.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.995.421 279.921 9.275.342 9.107.424 201.549 9.308.973MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)155.848 46.840 202.688 166.525 38.734 205.259Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer155.848 46.840 202.688 166.525 38.734 205.259YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.130.681 8.674 1.139.355 1.096.814 7.649 1.104.463CARİ VERGİ VARLIĞI602 10.098 10.700 602 7.469 8.071ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 318.803 3.992 322.795 48.878 3.462 52.340DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 6.208.201 828.049 7.036.250 4.115.999 458.990 4.574.989VARLIKLAR TOPLAMI450.200.477 160.190.693 610.391.170 313.214.322 155.417.505 468.631.827YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 243.153.040 164.557.691 407.710.731 163.097.510 137.590.041 300.687.551ALINAN KREDİLER(3) 1.201.680 13.106.907 14.308.587 1.410.975 12.756.895 14.167.870PARA PİYASALARINA BORÇLAR77.582.369 685.006 78.267.375 50.388.047 2.951.294 53.339.341İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 9.040.328 6.949.054 15.989.382 8.781.602 10.512.530 19.294.132Bonolar5.500.897 0 5.500.897 4.745.320 0 4.745.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.491.045 0 2.491.045 2.651.546 0 2.651.546Tahviller1.048.386 6.949.054 7.997.440 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 9.349 663.789 673.138 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.349 663.789 673.138 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.475 1.578 3.053 1.081 426 1.507KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 621.471 151.170 772.641 534.189 109.870 644.059KARŞILIKLAR(8) 1.935.035 83.540 2.018.575 1.678.800 71.545 1.750.345Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.140.230 12.358 1.152.588 1.119.640 14.108 1.133.748Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 67.913 67.913 0 53.652 53.652Diğer Karşılıklar794.805 3.269 798.074 559.160 3.785 562.945CARİ VERGİ BORCU(9) 2.998.336 5.798 3.004.134 1.324.515 8.772 1.333.287ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 0 2.152 2.152 315.308 2.152 317.460SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Satış Amaçlı0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.034.558 7.252.193 13.286.751 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 7.252.193 7.252.193 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.034.558 0 6.034.558 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 27.442.679 1.666.722 29.109.401 24.768.998 1.198.004 25.967.002ÖZKAYNAKLAR(12) 41.419.636 699.647 42.119.283 31.561.248 636.140 32.197.388Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.775.040 0 6.775.040 1.014.978 412 1.015.390Hisse Senedi İhraç Primleri5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri959.177 0 959.177 975.205 412 975.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.647.152 2.467 2.649.619 2.650.400 1.500 2.651.900Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler672.627 -136.465 536.162 337.320 -83.834 253.486Kar Yedekleri25.269.524 469.404 25.738.928 23.664.169 388.010 24.052.179Yasal Yedekler2.428.694 33.826 2.462.520 2.459.822 29.703 2.489.525Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler22.793.649 104.574 22.898.223 21.157.205 104.574 21.261.779Diğer Kar Yedekleri47.181 331.004 378.185 47.142 253.733 300.875Kar veya Zarar3.335.484 358.027 3.693.511 2.362.968 324.212 2.687.180Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı818.044 317.056 1.135.100 179.946 239.626 419.572Dönem Net Kâr veya Zararı2.517.440 40.971 2.558.411 2.183.022 84.586 2.267.608Azınlık Payları246.033 6.214 252.247 281.413 5.840 287.253YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI414.565.923 195.825.247 610.391.170 296.208.278 172.423.549 468.631.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 24.448.665 23.371.952 12.503.744 12.400.951Kredilerden Alınan Faizler17.826.159 17.815.809 8.996.489 9.339.276Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler780 67.727 280 41.578Bankalardan Alınan Faizler67.614 262.101 32.688 112.159Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.701 21.891 5.303 21.457Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.166.064 4.825.325 3.288.908 2.689.402Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.067 10.089 7.220 4.285Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.659.770 739.338 996.917 464.338İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.498.227 4.075.898 2.284.771 2.220.779Finansal Kiralama Faiz Gelirleri170.032 157.228 92.401 78.674Diğer Faiz Gelirleri207.315 221.871 87.675 118.405FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -13.388.441 -18.876.229 -7.000.270 -9.868.345Mevduata Verilen Faizler-8.790.514 -12.142.516 -4.633.060 -6.008.788Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-222.101 -266.783 -102.077 -142.588Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.793.495 -5.073.488 -1.421.724 -2.967.340İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.214.063 -1.202.025 -596.672 -654.668Kiralama Faiz Giderleri-41.158 -49.525 -19.910 -25.544Diğer Faiz Giderleri(11) -327.110 -141.892 -226.827 -69.417NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.060.224 4.495.723 5.503.474 2.532.606NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.333.178 1.301.235 626.161 701.870Alınan Ücret ve Komisyonlar1.740.788 1.871.780 835.886 1.019.924Gayri Nakdi Kredilerden406.274 464.418 182.333 245.014Diğer(11) 1.334.514 1.407.362 653.553 774.910Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-407.610 -570.545 -209.725 -318.054Gayri Nakdi Kredilere-1.407 -2.420 -643 -1.077Diğer-406.203 -568.125 -209.082 -316.977TEMETTÜ GELİRLERİ4.322 13.911 3.896 3.918TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.386.181 -1.819.573 -1.141.135 -1.406.496Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)80.160 31.951 -4.968 13.819Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.707.342 -31.124 413.192 -506.915Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.173.683 -1.820.400 -1.549.359 -913.400DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 932.200 1.988.551 232.224 1.473.825FAALİYET BRÜT KÂRI10.943.743 5.979.847 5.224.620 3.305.723BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -4.323.723 -2.591.219 -1.961.976 -1.482.754DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -231.820 -1.850 -90.531 30.459PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.980.964 -1.378.212 -1.039.990 -627.173DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -2.184.447 -1.639.516 -1.165.448 -856.928NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.222.789 369.050 966.675 369.327BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)5.078 16.327 -1.157 6.966NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.227.867 385.377 965.518 376.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -601.392 202.893 -403.425 24.718Cari Vergi Karşılığı-1.172.319 -24.878 -1.137.690 -8.889Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-387.255 -533.917 298.949 152.612Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi958.182 761.688 435.316 -119.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.626.475 588.270 562.093 401.011DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER1.481.462 953.520 867.529 498.587Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri613.933 953.520 0 498.587İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları867.529 0 867.529 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-494.089 -860.941 0 -433.174Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-494.089 -860.941 0 -433.174İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 987.373 92.579 867.529 65.413DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -48.603 -80.473 0 -43.748Cari Vergi Karşılığı-48.981 -64.753 0 -35.636Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -16.607 0 -8.522Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi378 887 0 410DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 938.770 12.106 867.529 21.665DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 2.565.245 600.376 1.429.622 422.676Grubun Karı (Zararı)2.558.411 591.100 1.429.973 418.339Azınlık Payları Karı (Zararı)6.834 9.276 -351 4.337Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,68431560 0,47288000 0,79979540 0,33467110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869142BIST