***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -3.383 284.432 0 0 0 0 1.178.486 1.459.535 17.943 1.477.478Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -253.858 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -116.436 2.721.370 -2.656.647 -301.561 13.531 -288.030Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 974.197 2.463.605 8.624 18.272 0 -4.837 91.654 0 0 24.012.155 419.275 1.178.486 30.451.171 279.517 30.730.688Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.754 1.006 3.910 0 9.363 -440.613 0 0 0 0 3.026.738 2.592.650 5.879 2.598.529Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -134 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 2.475.472 -2.267.608 228.734 -32.524 196.210Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 11.902 645.527 657.429 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.902 645.527 657.429 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.802 1.280 3.082 1.081 426 1.507KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 666.725 162.825 829.550 534.189 109.870 644.059KARŞILIKLAR(8) 1.862.947 106.259 1.969.206 1.678.800 71.545 1.750.345Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.251.954 13.245 1.265.199 1.119.640 14.108 1.133.748Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 89.223 89.223 0 53.652 53.652Diğer Karşılıklar610.993 3.791 614.784 559.160 3.785 562.945CARİ VERGİ BORCU(9) 1.028.190 8.949 1.037.139 1.324.515 8.772 1.333.287ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 527.778 2.152 529.930 315.308 2.152 317.460SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Satış Amaçlı0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.009.687 8.695.031 14.704.718 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 8.695.031 8.695.031 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.009.687 0 6.009.687 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 29.089.858 1.553.116 30.642.974 24.768.998 1.198.004 25.967.002ÖZKAYNAKLAR(12) 41.144.076 848.051 41.992.127 31.561.248 636.140 32.197.388Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.705.847 85.886 6.791.733 1.014.978 412 1.015.390Hisse Senedi İhraç Primleri5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri889.984 85.886 975.870 975.205 412 975.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.645.503 3.559 2.649.062 2.650.400 1.500 2.651.900Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler60.465 -238.229 -177.764 337.320 -83.834 253.486Kar Yedekleri25.276.429 571.977 25.848.406 23.664.169 388.010 24.052.179Yasal Yedekler2.498.334 33.826 2.532.160 2.459.822 29.703 2.489.525Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler22.730.914 104.574 22.835.488 21.157.205 104.574 21.261.779Diğer Kar Yedekleri47.181 433.577 480.758 47.142 253.733 300.875Kar veya Zarar3.727.635 417.267 4.144.902 2.362.968 324.212 2.687.180Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı801.108 317.056 1.118.164 179.946 239.626 419.572Dönem Net Kâr veya Zararı2.926.527 100.211 3.026.738 2.183.022 84.586 2.267.608Azınlık Payları254.421 7.591 262.012 281.413 5.840 287.253YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI451.560.367 228.515.065 680.075.432 296.208.278 172.423.549 468.631.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 38.929.727 36.121.613 14.481.062 12.749.661Kredilerden Alınan Faizler27.944.752 27.552.798 10.118.593 9.736.989Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.053 96.587 273 28.860Bankalardan Alınan Faizler145.987 344.148 78.373 82.047Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler18.432 21.904 7.731 13Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.252.387 7.531.959 4.086.323 2.706.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.038 13.882 9.971 3.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.056.952 1.137.153 1.397.182 397.815İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.177.397 6.380.924 2.679.170 2.305.026Finansal Kiralama Faiz Gelirleri274.904 239.294 104.872 82.066Diğer Faiz Gelirleri292.212 334.923 84.897 113.052FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -22.087.179 -28.563.099 -8.698.738 -9.686.870Mevduata Verilen Faizler-14.260.130 -18.203.239 -5.469.616 -6.060.723Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-337.830 -418.216 -115.729 -151.433Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.082.022 -7.698.720 -2.288.527 -2.625.232İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.874.552 -1.967.771 -660.489 -765.746Kiralama Faiz Giderleri-59.297 -73.397 -18.139 -23.872Diğer Faiz Giderleri-473.348 -201.756 -146.238 -59.864NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.842.548 7.558.514 5.782.324 3.062.791NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.124.988 1.997.578 791.810 696.343Alınan Ücret ve Komisyonlar2.812.870 2.869.894 1.072.082 998.114Gayri Nakdi Kredilerden685.937 702.557 279.663 238.139Diğer(11) 2.126.933 2.167.337 792.419 759.975Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-687.882 -872.316 -280.272 -301.771Gayri Nakdi Kredilere-1.973 -3.623 -566 -1.203Diğer(11) -685.909 -868.693 -279.706 -300.568TEMETTÜ GELİRLERİ4.593 14.254 271 343TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -5.555.510 -2.661.586 -3.169.329 -842.013Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)89.482 193.207 9.322 161.256Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.491.776 -2.211.523 1.784.434 -2.180.399Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-9.136.768 -643.270 -4.963.085 1.177.130DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 1.374.128 2.218.639 441.928 230.088FAALİYET BRÜT KÂRI14.790.747 9.127.399 3.847.004 3.147.552BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -5.904.220 -3.299.264 -1.580.497 -708.045DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -26.555 -21.748 205.265 -19.898PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.869.001 -2.224.993 -888.037 -846.781DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.345.187 -2.577.788 -1.160.740 -938.272NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.645.784 1.003.606 422.995 634.556BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)14.424 25.004 9.346 8.677NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.660.208 1.028.610 432.341 643.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -566.361 33.506 35.031 -169.387Cari Vergi Karşılığı-294.774 -37.797 877.545 -12.919Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.119.938 -685.705 -732.683 -151.788Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi848.351 757.008 -109.831 -4.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 2.093.847 1.062.116 467.372 473.846DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER1.481.462 1.602.370 0 648.850Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri613.933 1.602.370 0 648.850İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları867.529 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-494.089 -1.246.469 0 -385.528Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-494.089 -1.246.469 0 -385.528İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 987.373 355.901 0 263.322DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -48.603 -221.588 0 -141.115Cari Vergi Karşılığı-48.981 -227.028 0 -162.275Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 16.607Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi378 5.440 0 4.553DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 938.770 134.313 0 122.207DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 3.032.617 1.196.429 467.372 596.053Grubun Karı (Zararı)3.026.738 1.178.486 468.327 587.386Azınlık Payları Karı (Zararı)5.879 17.943 -955 8.667Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,64536310 0,94278880 0,18931670 0,46990880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888264BIST