***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2020 18:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.383 284.432 0 0 0 0 1.178.486 1.459.535 17.943 1.477.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -253.858 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -116.436 2.721.370 -2.656.647 -301.561 13.531 -288.030
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 974.197 2.463.605 8.624 18.272 0 -4.837 91.654 0 0 24.012.155 419.275 1.178.486 30.451.171 279.517 30.730.688
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.754 1.006 3.910 0 9.363 -440.613 0 0 0 0 3.026.738 2.592.650 5.879 2.598.529
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -134 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 2.475.472 -2.267.608 228.734 -32.524 196.210
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 11.902 645.527 657.429 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.902 645.527 657.429 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.802 1.280 3.082 1.081 426 1.507
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 666.725 162.825 829.550 534.189 109.870 644.059
KARŞILIKLAR
(8) 1.862.947 106.259 1.969.206 1.678.800 71.545 1.750.345
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.251.954 13.245 1.265.199 1.119.640 14.108 1.133.748
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 89.223 89.223 0 53.652 53.652
Diğer Karşılıklar
610.993 3.791 614.784 559.160 3.785 562.945
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.028.190 8.949 1.037.139 1.324.515 8.772 1.333.287
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 527.778 2.152 529.930 315.308 2.152 317.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Satış Amaçlı
0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.009.687 8.695.031 14.704.718 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 8.695.031 8.695.031 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.009.687 0 6.009.687 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 29.089.858 1.553.116 30.642.974 24.768.998 1.198.004 25.967.002
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.144.076 848.051 41.992.127 31.561.248 636.140 32.197.388
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.705.847 85.886 6.791.733 1.014.978 412 1.015.390
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
889.984 85.886 975.870 975.205 412 975.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.645.503 3.559 2.649.062 2.650.400 1.500 2.651.900
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.465 -238.229 -177.764 337.320 -83.834 253.486
Kar Yedekleri
25.276.429 571.977 25.848.406 23.664.169 388.010 24.052.179
Yasal Yedekler
2.498.334 33.826 2.532.160 2.459.822 29.703 2.489.525
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.730.914 104.574 22.835.488 21.157.205 104.574 21.261.779
Diğer Kar Yedekleri
47.181 433.577 480.758 47.142 253.733 300.875
Kar veya Zarar
3.727.635 417.267 4.144.902 2.362.968 324.212 2.687.180
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
801.108 317.056 1.118.164 179.946 239.626 419.572
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.926.527 100.211 3.026.738 2.183.022 84.586 2.267.608
Azınlık Payları
254.421 7.591 262.012 281.413 5.840 287.253
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
451.560.367 228.515.065 680.075.432 296.208.278 172.423.549 468.631.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 38.929.727 36.121.613 14.481.062 12.749.661
Kredilerden Alınan Faizler
27.944.752 27.552.798 10.118.593 9.736.989
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.053 96.587 273 28.860
Bankalardan Alınan Faizler
145.987 344.148 78.373 82.047
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.432 21.904 7.731 13
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.252.387 7.531.959 4.086.323 2.706.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.038 13.882 9.971 3.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.056.952 1.137.153 1.397.182 397.815
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.177.397 6.380.924 2.679.170 2.305.026
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
274.904 239.294 104.872 82.066
Diğer Faiz Gelirleri
292.212 334.923 84.897 113.052
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -22.087.179 -28.563.099 -8.698.738 -9.686.870
Mevduata Verilen Faizler
-14.260.130 -18.203.239 -5.469.616 -6.060.723
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-337.830 -418.216 -115.729 -151.433
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.082.022 -7.698.720 -2.288.527 -2.625.232
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.874.552 -1.967.771 -660.489 -765.746
Kiralama Faiz Giderleri
-59.297 -73.397 -18.139 -23.872
Diğer Faiz Giderleri
-473.348 -201.756 -146.238 -59.864
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.842.548 7.558.514 5.782.324 3.062.791
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.124.988 1.997.578 791.810 696.343
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.812.870 2.869.894 1.072.082 998.114
Gayri Nakdi Kredilerden
685.937 702.557 279.663 238.139
Diğer
(11) 2.126.933 2.167.337 792.419 759.975
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-687.882 -872.316 -280.272 -301.771
Gayri Nakdi Kredilere
-1.973 -3.623 -566 -1.203
Diğer
(11) -685.909 -868.693 -279.706 -300.568
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.593 14.254 271 343
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -5.555.510 -2.661.586 -3.169.329 -842.013
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
89.482 193.207 9.322 161.256
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.491.776 -2.211.523 1.784.434 -2.180.399
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-9.136.768 -643.270 -4.963.085 1.177.130
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.374.128 2.218.639 441.928 230.088
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.790.747 9.127.399 3.847.004 3.147.552
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -5.904.220 -3.299.264 -1.580.497 -708.045
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -26.555 -21.748 205.265 -19.898
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.869.001 -2.224.993 -888.037 -846.781
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.345.187 -2.577.788 -1.160.740 -938.272
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.645.784 1.003.606 422.995 634.556
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
14.424 25.004 9.346 8.677
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.660.208 1.028.610 432.341 643.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -566.361 33.506 35.031 -169.387
Cari Vergi Karşılığı
-294.774 -37.797 877.545 -12.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.119.938 -685.705 -732.683 -151.788
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
848.351 757.008 -109.831 -4.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 2.093.847 1.062.116 467.372 473.846
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
1.481.462 1.602.370 0 648.850
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
613.933 1.602.370 0 648.850
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
867.529 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-494.089 -1.246.469 0 -385.528
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-494.089 -1.246.469 0 -385.528
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 987.373 355.901 0 263.322
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -48.603 -221.588 0 -141.115
Cari Vergi Karşılığı
-48.981 -227.028 0 -162.275
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 16.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
378 5.440 0 4.553
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 938.770 134.313 0 122.207
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 3.032.617 1.196.429 467.372 596.053
Grubun Karı (Zararı)
3.026.738 1.178.486 468.327 587.386
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.879 17.943 -955 8.667
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,64536310 0,94278880 0,18931670 0,46990880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888264
BIST