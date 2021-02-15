***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 39.923 -69.402 1.154.020 0 -4.392 417.787 0 0 0 0 1.720.309 3.258.245 0 3.258.245Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -82.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -82.154 0 -82.154Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 210.650 -79.227 1.546.566 0 3.776 -533.449 0 0 0 0 2.600.045 3.748.361 0 3.748.361Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -14.683 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -14.683 0 -14.683Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER115.469.508 122.345.534 237.815.042 84.003.573 109.842.637 193.846.210GARANTİ VE KEFALETLER(1) 55.280.784 59.274.553 114.555.337 40.671.074 49.246.594 89.917.668Teminat Mektupları50.275.455 50.551.647 100.827.102 38.023.134 38.396.087 76.419.221Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.868.957 6.032.807 8.901.764 2.075.213 5.738.203 7.813.416Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler151.890 10.982.989 11.134.879 193.126 8.683.376 8.876.502Diğer Teminat Mektupları47.254.608 33.535.851 80.790.459 35.754.795 23.974.508 59.729.303Banka Kredileri185.902 6.309.693 6.495.595 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 161.040 161.040 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri185.902 6.148.653 6.334.555 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler55.249 2.352.972 2.408.221 16.891 3.806.338 3.823.229Belgeli Akreditifler55.249 2.352.972 2.408.221 16.891 3.806.338 3.823.229Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden4.764.178 60.241 4.824.419 2.622.789 90.431 2.713.220Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER42.401.518 4.054.304 46.455.822 28.057.633 2.567.647 30.625.280Cayılamaz Taahhütler(1) 41.793.629 2.136.956 43.930.585 27.742.136 1.761.667 29.503.803Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri371.052 1.455.693 1.826.745 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.912.914 681.263 4.594.177 2.564.640 496.575 3.061.215Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.472.298 0 4.472.298 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri124.240 0 124.240 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.941.932 0 27.941.932 16.709.743 0 16.709.743Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.752 0 22.752 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.948.441 0 4.948.441 4.172.444 0 4.172.444Cayılabilir Taahhütler607.889 1.917.348 2.525.237 315.497 805.980 1.121.477Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler607.889 1.917.348 2.525.237 315.497 805.980 1.121.477TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR17.787.206 59.016.677 76.803.883 15.274.866 58.028.396 73.303.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.787.206 59.016.677 76.803.883 15.274.866 58.028.396 73.303.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri203.727 2.589.660 2.793.387 1.508.922 3.822.829 5.331.751Vadeli Döviz Alım İşlemleri114.039 2.395.844 2.509.883 779.407 1.489.169 2.268.576Vadeli Döviz Satım İşlemleri89.688 193.816 283.504 729.515 2.333.660 3.063.175Para ve Faiz Swap İşlemleri17.149.875 47.177.049 64.326.924 12.849.494 48.364.708 61.214.202Swap Para Alım İşlemleri0 18.445.551 18.445.551 432.526 15.601.222 16.033.748Swap Para Satım İşlemleri15.739.875 4.575.468 20.315.343 11.996.968 5.475.984 17.472.952Swap Faiz Alım İşlemleri705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları433.604 3.440.442 3.874.046 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları216.802 1.720.219 1.937.021 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları216.802 1.720.223 1.937.025 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.809.526 5.809.526 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154EMANET KIYMETLER626.949.054 61.067.078 688.016.132 567.016.912 50.583.195 617.600.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler123.005.587 2.619.679 125.625.266 203.825.309 1.420.996 205.246.305Tahsile Alınan Çekler20.519.482 44.502.496 65.021.978 15.390.122 31.703.135 47.093.257Tahsile Alınan Ticari Senetler427.042.837 9.150.085 436.192.922 289.691.963 7.013.429 296.705.392Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.318.514 1.143.741 3.462.255 4.005.722 810.205 4.815.927Emanet Kıymet Alanlar54.062.634 3.651.077 57.713.711 54.103.796 9.635.430 63.739.226REHİNLİ KIYMETLER864.761.918 434.422.045 1.299.183.963 639.368.134 309.383.913 948.752.047Menkul Kıymetler6.448.999 1.582.195 8.031.194 5.413.902 1.067.288 6.481.190Teminat Senetleri7.863.081 1.575.367 9.438.448 7.199.337 1.207.048 8.406.385Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul650.415.346 333.631.298 984.046.644 500.960.484 251.445.308 752.405.792Diğer Rehinli Kıymetler169.327.906 56.874.518 226.202.424 120.638.529 42.752.213 163.390.742Rehinli Kıymet Alanlar30.680.773 40.758.667 71.439.440 5.130.069 12.912.056 18.042.125KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.490.712 -2.145.713Alınan Faizler44.671.033 41.515.749Ödenen Faizler-34.527.954 -36.317.492Alınan Temettüler511.111 421.825Alınan Ücret ve Komisyonlar4.205.664 3.860.772Elde Edilen Diğer Kazançlar666.102 1.028.267Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.768.110 1.724.309Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.620.623 -2.897.048Ödenen Vergiler-1.109.345 -328.962Diğer(1) -10.073.386 -11.153.133Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim58.086.259 14.067.152Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış588.726 -1.770.628Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 4.310Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-145.672.767 -53.305.408Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.560.622 3.092.729Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)7.390.796 -3.440.223Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)152.208.641 52.512.213Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.066.966 -1.061.618Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 56.198.451 18.035.777Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı60.576.971 11.921.439YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-42.973.466 -21.001.315İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-183.498 -91.724Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)225.190 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-324.188 -312.283Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.820.236 703.331Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-52.675.154 -20.221.954Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.726.224 11.491.552Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-15.691.928 -16.370.108Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar13.636.481 3.823.785Diğer-506.829 -63.289FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.262.487 7.174.667Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.668.550 11.916.250Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.150.013 -4.478.815İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-256.050 -262.768Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.317.260 2.395.944Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)17.548.732 490.735Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(4) 24.122.354 23.631.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5) 41.671.086 24.122.354Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.600.045 1.720.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.148.316 1.537.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.677.989 1.124.541Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)234.056 44.359Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.034 -86.753Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.546.566 1.154.020Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.599 12.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-529.673 413.395Yabancı Para Çevrim Farkları3.776 -4.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-653.499 475.357Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler120.050 -57.570TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.748.361 3.258.245Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)62.699.185 79.828.773 142.527.958 30.196.996 39.709.838 69.906.834Nakit ve Nakit Benzerleri8.625.349 56.976.769 65.602.118 2.970.056 35.259.174 38.229.230Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.395.918 55.080.301 63.476.219 2.472.458 32.016.123 34.488.581Bankalar(3) 249.183 1.896.468 2.145.651 507.416 3.243.051 3.750.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-19.752 0 -19.752 -9.818 0 -9.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.676.172 1.349 15.677.521 16.266.722 64 16.266.786Devlet Borçlanma Senetleri15.501.780 1.349 15.503.129 16.104.564 64 16.104.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar28.791 0 28.791 16.557 0 16.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 38.391.911 20.509.219 58.901.130 10.956.522 3.302.262 14.258.784Devlet Borçlanma Senetleri37.528.538 20.326.567 57.855.105 10.275.808 3.170.818 13.446.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler271.890 182.652 454.542 100.631 131.444 232.075Diğer Finansal Varlıklar591.483 0 591.483 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 5.753 2.341.436 2.347.189 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.753 2.341.436 2.347.189 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)400.270.755 117.452.546 517.723.301 265.772.751 104.232.298 370.005.049Krediler(5) 356.070.320 93.674.895 449.745.215 223.887.121 85.320.980 309.208.101Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 60.843.380 23.777.651 84.621.031 53.297.037 18.911.318 72.208.355Devlet Borçlanma Senetleri60.792.861 23.777.651 84.570.512 53.246.524 18.911.318 72.157.842Diğer Finansal Varlıklar50.519 0 50.519 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.642.945 0 -16.642.945 -11.411.407 0 -11.411.407SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Satış Amaçlı0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.434.503 2.814.889 6.249.392 1.837.784 1.911.883 3.749.667İştirakler (Net)(7) 78.073 674.237 752.310 25.115 482.671 507.786Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler78.073 674.237 752.310 25.115 482.671 507.786Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 3.356.430 2.140.652 5.497.082 1.812.669 1.429.212 3.241.881Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.356.430 2.140.652 5.497.082 1.728.669 1.429.212 3.157.881Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 7.877.038 255 7.877.293 7.537.034 212 7.537.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 572.925 0 572.925 162.053 0 162.053Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer572.925 0 572.925 162.053 0 162.053YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 353.647 0 353.647 356.027 0 356.027CARİ VERGİ VARLIĞI326.239 0 326.239 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 3.757.863 637.477 4.395.340 2.514.640 236.889 2.751.529VARLIKLAR TOPLAMI479.292.155 200.733.940 680.026.095 310.954.281 146.091.120 457.045.401YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 262.090.112 195.196.183 457.286.295 166.473.587 131.260.589 297.734.176ALINAN KREDİLER(3) 380.664 10.006.335 10.386.999 530.197 10.486.644 11.016.841PARA PİYASALARINA BORÇLAR102.841.789 1.114.631 103.956.420 50.249.750 2.951.294 53.201.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 5.641.402 7.553.277 13.194.679 7.078.757 10.512.530 17.591.287Bonolar3.551.547 0 3.551.547 4.682.528 0 4.682.528Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.622 0 1.011.622 1.011.493 0 1.011.493Tahviller1.078.233 7.553.277 8.631.510 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR(5) 3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(8) 20.113 513.928 534.041 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı20.113 513.928 534.041 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 760.766 22.120 782.886 525.530 54.395 579.925KARŞILIKLAR(9) 2.084.453 0 2.084.453 1.663.354 0 1.663.354Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.469.151 0 1.469.151 1.105.771 0 1.105.771Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar615.302 0 615.302 557.583 0 557.583CARİ VERGİ BORCU(10) 741.197 59 741.256 1.298.409 77 1.298.486ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 331.752 0 331.752 309.861 0 309.861SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 6.036.525 8.824.063 14.860.588 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 8.824.063 8.824.063 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.036.525 0 6.036.525 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 27.856.164 1.462.755 29.318.919 24.623.421 1.082.612 25.706.033ÖZKAYNAKLAR(13) 42.299.664 630.840 42.930.504 31.744.821 452.005 32.196.826Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.745.068 164.993 6.910.061 1.088.227 60.293 1.148.520Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224 0 5.776.224 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri968.844 164.993 1.133.837 1.088.227 60.293 1.148.520Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.136.475 696.265 5.832.740 3.641.906 512.845 4.154.751Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-77.633 -230.418 -308.051 342.755 -121.133 221.622Kar Yedekleri25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624Yasal Yedekler2.418.760 0 2.418.760 2.252.739 0 2.252.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler22.955.992 0 22.955.992 21.401.704 0 21.401.704Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar2.600.045 0 2.600.045 1.720.309 0 1.720.309Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.600.045 0 2.600.045 1.720.309 0 1.720.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI454.701.904 225.324.191 680.026.095 293.744.883 163.300.518 457.045.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 53.738.351 46.730.182Kredilerden Alınan Faizler38.123.042 37.070.330Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.073 95.508Bankalardan Alınan Faizler272.044 341.253Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler15.269.392 9.160.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.870 10.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.532.819 1.497.658İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.733.703 7.653.077Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri72.800 62.193FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -34.985.167 -36.118.146Mevduata Verilen Faizler-22.435.747 -23.537.115Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-250.746 -301.477Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.715.752 -9.343.201İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.467.474 -2.582.362Kiralama Faiz Giderleri-74.760 -94.269Diğer Faiz Giderleri-1.040.688 -259.722NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.753.184 10.612.036NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.614.865 2.778.218Alınan Ücret ve Komisyonlar3.577.368 3.879.937Gayri Nakdi Kredilerden944.331 925.901Diğer(12) 2.633.037 2.954.036Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-962.503 -1.101.719Gayri Nakdi Kredilere-269 -151Diğer(12) -962.234 -1.101.568TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 511.111 421.825TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -5.281.418 -3.267.096Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)55.922 293.392Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.725.944 -1.499.435Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.063.284 -2.061.053DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 1.441.217 2.407.440FAALİYET BRÜT KÂRI18.038.959 12.952.423BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -6.830.591 -4.551.745DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -17.408 -146.153PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.578.795 -2.854.246DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -4.382.265 -3.432.022NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.229.900 1.968.257BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.229.900 1.968.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -629.855 -247.948Cari Vergi Karşılığı-491.513 -435.511Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-848.133 -1.200.560Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi709.791 1.388.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.600.045 1.720.309DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.600.045 1.720.309Grubun Karı (Zararı)2.600.045 1.720.309Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,30068740 1,37624720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909718BIST