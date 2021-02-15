***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 202.030 -69.642 29.011 0 -4.392 452.110 0 0 0 0 2.267.608 2.876.725 25.265 2.901.990Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 33 0 -252.438 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -76.412 65.020 0 -259.787 13.945 -245.842Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 424.621 -78.300 4.802 0 3.776 -696.318 0 0 0 0 3.684.642 3.343.223 7.223 3.350.446Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -134 0 -530 0 0 0 0 0 0 0 0 50.299 2.481.540 -2.267.608 263.567 -32.500 231.067Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.775.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER115.245.846 128.240.627 243.486.473 83.750.565 113.362.625 197.113.190GARANTİ VE KEFALETLER(1) 55.057.122 61.446.729 116.503.851 40.418.066 50.599.764 91.017.830Teminat Mektupları50.051.793 52.484.618 102.536.411 37.770.126 39.576.362 77.346.488Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.868.957 6.032.807 8.901.764 2.075.213 5.738.203 7.813.416Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler151.890 11.076.113 11.228.003 193.126 8.775.306 8.968.432Diğer Teminat Mektupları47.030.946 35.375.698 82.406.644 35.501.787 25.062.853 60.564.640Banka Kredileri185.902 6.309.693 6.495.595 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 161.040 161.040 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri185.902 6.148.653 6.334.555 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler55.249 2.554.133 2.609.382 16.891 3.884.760 3.901.651Belgeli Akreditifler55.249 2.554.133 2.609.382 16.891 3.884.760 3.901.651Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden4.764.178 98.285 4.862.463 2.622.789 184.904 2.807.693Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER42.401.518 7.565.424 49.966.942 28.057.633 4.628.061 32.685.694Cayılamaz Taahhütler(1) 41.793.629 2.726.999 44.520.628 27.742.136 2.136.154 29.878.290Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri371.052 1.455.693 1.826.745 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.912.914 808.401 4.721.315 2.564.640 573.699 3.138.339Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.472.298 0 4.472.298 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri124.240 0 124.240 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.941.932 90.210 28.032.142 16.709.743 63.100 16.772.843Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.752 0 22.752 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.948.441 372.695 5.321.136 4.172.444 234.263 4.406.707Cayılabilir Taahhütler607.889 4.838.425 5.446.314 315.497 2.491.907 2.807.404Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 2.210.353 2.210.353 0 1.347.727 1.347.727Diğer Cayılabilir Taahhütler607.889 2.628.072 3.235.961 315.497 1.144.180 1.459.677TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR17.787.206 59.228.474 77.015.680 15.274.866 58.134.800 73.409.666Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.787.206 59.228.474 77.015.680 15.274.866 58.134.800 73.409.666Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri203.727 2.589.660 2.793.387 1.508.922 3.824.584 5.333.506Vadeli Döviz Alım İşlemleri114.039 2.395.844 2.509.883 779.407 1.490.061 2.269.468Vadeli Döviz Satım İşlemleri89.688 193.816 283.504 729.515 2.334.523 3.064.038Para ve Faiz Swap İşlemleri17.149.875 47.388.846 64.538.721 12.849.494 48.469.357 61.318.851Swap Para Alım İşlemleri0 18.551.480 18.551.480 432.526 15.653.590 16.086.116Swap Para Satım İşlemleri15.739.875 4.681.336 20.421.211 11.996.968 5.528.265 17.525.233Swap Faiz Alım İşlemleri705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları433.604 3.440.442 3.874.046 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları216.802 1.720.219 1.937.021 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları216.802 1.720.223 1.937.025 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.809.526 5.809.526 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915EMANET KIYMETLER631.841.811 61.211.567 693.053.378 571.163.381 50.656.660 621.820.041Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler127.376.877 2.619.679 129.996.556 207.557.418 1.420.996 208.978.414Tahsile Alınan Çekler21.031.738 44.640.396 65.672.134 15.793.262 31.771.413 47.564.675Tahsile Alınan Ticari Senetler427.050.907 9.156.674 436.207.581 289.702.098 7.018.616 296.720.714Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.319.655 1.143.741 3.463.396 4.005.746 810.205 4.815.951Emanet Kıymet Alanlar54.062.634 3.651.077 57.713.711 54.104.857 9.635.430 63.740.287REHİNLİ KIYMETLER865.309.896 439.144.763 1.304.454.659 639.781.716 312.072.158 951.853.874Menkul Kıymetler6.996.977 1.733.141 8.730.118 5.805.905 1.236.225 7.042.130Teminat Senetleri7.863.081 1.769.758 9.632.839 7.208.610 1.344.753 8.553.363Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul650.415.346 338.008.605 988.423.951 500.970.141 253.826.850 754.796.991Diğer Rehinli Kıymetler169.327.906 56.874.541 226.202.447 120.641.178 42.752.230 163.393.408Rehinli Kıymet Alanlar30.680.773 40.758.718 71.439.491 5.130.069 12.912.100 18.042.169KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.681.250 -1.285.633Alınan Faizler45.845.461 42.017.429Ödenen Faizler-34.737.175 -36.205.992Alınan Temettüler4.960 14.580Alınan Ücret ve Komisyonlar4.550.474 3.973.956Elde Edilen Diğer Kazançlar1.044.949 3.236.634Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.786.986 1.858.918Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.846.371 -3.171.206Ödenen Vergiler-1.109.206 -351.948Diğer(1) -8.858.828 -12.658.004Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim64.448.953 14.563.051Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış581.561 -1.768.837Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-145.850.059 -52.972.613Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.856.053 1.129.813Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)7.366.126 -3.408.437Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)160.055.469 53.709.536Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.350.472 -1.269.042Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 54.502.381 19.142.631Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı69.130.203 13.277.418YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-49.553.545 -22.359.553İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-183.498 -111.070Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)225.190 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-936.919 -557.443Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.852.907 699.405Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-58.930.404 -21.377.381Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.889.499 11.592.662Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-19.468.313 -19.959.111Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar17.561.792 7.407.102Diğer-563.799 -93.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit434.302 7.577.393Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.855.727 12.282.799Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.198.723 -4.478.815İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-222.702 -226.591Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) -1.597.022 2.353.847Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)18.413.938 849.105Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(4) 24.297.690 23.448.585Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5) 42.711.628 24.297.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.691.865 2.292.873DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-341.419 609.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar351.123 161.399Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)448.027 206.466Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-98.012 -87.021Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.802 29.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.694 12.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-692.542 447.718Yabancı Para Çevrim Farkları3.776 -4.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-823.049 543.008Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler126.731 -90.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.350.446 2.901.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)62.791.771 83.722.118 146.513.889 30.233.397 42.074.025 72.307.422Nakit ve Nakit Benzerleri8.916.830 58.981.674 67.898.504 3.057.952 36.497.025 39.554.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.396.106 56.588.336 64.984.442 2.472.611 32.841.376 35.313.987Bankalar(3) 287.479 2.393.667 2.681.146 508.021 3.655.952 4.163.973Para Piyasalarından Alacaklar252.997 0 252.997 87.138 0 87.138Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-19.752 -329 -20.081 -9.818 -303 -10.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.704.422 19.241 15.723.663 16.295.809 9.954 16.305.763Devlet Borçlanma Senetleri15.529.875 1.349 15.531.224 16.131.520 64 16.131.584Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.757 17.892 163.649 145.601 9.890 155.491Diğer Finansal Varlıklar28.790 0 28.790 18.688 0 18.688Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 38.164.766 22.379.674 60.544.440 10.875.940 4.418.750 15.294.690Devlet Borçlanma Senetleri37.528.538 22.192.136 59.720.674 10.275.808 4.283.752 14.559.560Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.745 187.538 232.283 20.049 134.998 155.047Diğer Finansal Varlıklar591.483 0 591.483 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 5.753 2.341.529 2.347.282 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.753 2.341.529 2.347.282 3.696 1.148.296 1.151.992Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)401.555.604 129.174.012 530.729.616 267.318.842 112.081.816 379.400.658Krediler(5) 353.822.723 103.387.503 457.210.226 222.430.880 90.963.797 313.394.677Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 1.882.644 2.339.714 4.222.358 1.021.658 2.369.156 3.390.814Faktoring Alacakları1.810.629 44.496 1.855.125 2.146.745 38.381 2.185.126İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 60.843.380 23.961.309 84.804.689 53.297.037 19.174.085 72.471.122Devlet Borçlanma Senetleri60.792.861 23.961.309 84.754.170 53.246.524 19.174.085 72.420.609Diğer Finansal Varlıklar50.519 0 50.519 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.803.772 -559.010 -17.362.782 -11.577.478 -463.603 -12.041.081SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 1.441 0 1.441 1.009.587 66.831 1.076.418Satış Amaçlı1.441 0 1.441 1.009.587 66.831 1.076.418Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI83.121 681.339 764.460 116.254 476.980 593.234İştirakler (Net)(7) 83.121 681.339 764.460 32.254 476.980 509.234Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler16.566 681.339 697.905 21.152 476.980 498.132Konsolide Edilmeyenler66.555 0 66.555 11.102 0 11.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 84.000 0 84.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 9.775.477 503.411 10.278.888 9.107.424 201.549 9.308.973MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 579.463 59.245 638.708 166.525 38.734 205.259Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer579.463 59.245 638.708 166.525 38.734 205.259YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 1.197.116 10.145 1.207.261 1.096.814 7.649 1.104.463CARİ VERGİ VARLIĞI339.626 2.897 342.523 602 7.469 8.071ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 37.353 4.748 42.101 48.878 3.462 52.340DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 4.738.592 957.171 5.695.763 4.115.999 458.990 4.574.989VARLIKLAR TOPLAMI481.099.564 215.115.086 696.214.650 313.214.322 155.417.505 468.631.827YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 261.818.132 206.243.696 468.061.828 163.097.510 137.590.041 300.687.551ALINAN KREDİLER(3) 706.399 12.548.123 13.254.522 1.410.975 12.756.895 14.167.870PARA PİYASALARINA BORÇLAR103.487.981 1.114.631 104.602.612 50.388.047 2.951.294 53.339.341İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 6.692.145 7.553.277 14.245.422 8.781.602 10.512.530 19.294.132Bonolar3.655.382 0 3.655.382 4.745.320 0 4.745.320Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.958.530 0 1.958.530 2.651.546 0 2.651.546Tahviller1.078.233 7.553.277 8.631.510 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR(5) 3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(8) 20.113 514.112 534.225 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı20.113 514.112 534.225 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.002 636 1.638 1.081 426 1.507KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 768.088 125.686 893.774 534.189 109.870 644.059KARŞILIKLAR(9) 2.116.831 116.754 2.233.585 1.678.800 71.545 1.750.345Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.487.055 16.345 1.503.400 1.119.640 14.108 1.133.748Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 93.638 93.638 0 53.652 53.652Diğer Karşılıklar629.776 6.771 636.547 559.160 3.785 562.945CARİ VERGİ BORCU(10) 777.424 989 778.413 1.324.515 8.772 1.333.287ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 331.752 2.152 333.904 315.308 2.152 317.460SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Satış Amaçlı0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 6.036.525 8.824.063 14.860.588 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 8.824.063 8.824.063 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.036.525 0 6.036.525 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 28.274.400 1.743.535 30.017.935 24.768.998 1.198.004 25.967.002ÖZKAYNAKLAR(13) 41.839.276 939.625 42.778.901 31.561.248 636.140 32.197.388Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.708.624 82.326 6.790.950 1.014.978 412 1.015.390Hisse Senedi İhraç Primleri5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri892.761 82.326 975.087 975.205 412 975.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.998.743 4.280 3.003.023 2.650.400 1.500 2.651.900Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-220.937 -218.119 -439.056 337.320 -83.834 253.486Kar Yedekleri25.276.429 601.525 25.877.954 23.664.169 388.010 24.052.179Yasal Yedekler2.498.334 33.826 2.532.160 2.459.822 29.703 2.489.525Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler22.730.914 104.574 22.835.488 21.157.205 104.574 21.261.779Diğer Kar Yedekleri47.181 463.125 510.306 47.142 253.733 300.875Kar veya Zarar4.347.012 461.862 4.808.874 2.362.968 324.212 2.687.180Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı796.482 327.750 1.124.232 179.946 239.626 419.572Dönem Net Kâr veya Zararı3.550.530 134.112 3.684.642 2.183.022 84.586 2.267.608Azınlık Payları(14) 255.629 7.751 263.380 281.413 5.840 287.253YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI456.487.371 239.727.279 696.214.650 296.208.278 172.423.549 468.631.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 54.729.179 47.668.735Kredilerden Alınan Faizler38.299.040 37.221.483Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.660 96.989Bankalardan Alınan Faizler278.677 344.109Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler47.629 69.368Menkul Değerlerden Alınan Faizler15.337.624 9.197.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar29.860 16.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.570.645 1.522.716İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.737.119 7.658.104Finansal Kiralama Faiz Gelirleri366.211 322.356Diğer Faiz Gelirleri398.338 417.053FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -35.197.360 -36.007.406Mevduata Verilen Faizler-22.370.782 -23.011.889Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-427.462 -552.139Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.798.676 -9.445.246İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.480.878 -2.637.772Kiralama Faiz Giderleri-77.732 -96.205Diğer Faiz Giderleri-1.041.830 -264.155NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.531.819 11.661.329NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.889.949 2.716.482Alınan Ücret ve Komisyonlar3.922.178 3.851.049Gayri Nakdi Kredilerden962.059 936.746Diğer(13) 2.960.119 2.914.303Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.032.229 -1.134.567Gayri Nakdi Kredilere-4.228 -4.692Diğer(13) -1.028.001 -1.129.875TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.960 14.441TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -5.213.013 -3.227.754Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)100.666 294.927Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.731.597 -1.473.142Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.045.276 -2.049.539DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 1.820.064 2.620.242FAALİYET BRÜT KÂRI19.033.779 13.784.740BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -6.980.823 -4.672.517DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -18.161 -147.354PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.804.543 -3.029.501DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -4.750.152 -3.562.647NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.480.100 2.372.721BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)25.498 33.538NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.505.598 2.406.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -752.503 -306.921Cari Vergi Karşılığı-602.783 -477.171Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-865.404 -1.221.643Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi715.684 1.391.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.753.095 2.099.338DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER1.481.462 2.163.741Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri613.933 2.163.741İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları867.529 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-494.089 -1.798.587Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-494.089 -1.798.587İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 987.373 365.154DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -48.603 -171.619Cari Vergi Karşılığı-48.981 -176.370Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi378 4.751DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 938.770 193.535DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 3.691.865 2.292.873Grubun Karı (Zararı)3.684.642 2.267.608Azınlık Payları Karı (Zararı)(12) 7.223 25.265Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,84326320 1,81408640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909719BIST