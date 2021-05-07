***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.346 0 34.159 0 10.987 -130.021 0 0 0 0 825.085 736.864 0 736.864Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.125.285 1.361.379 -59.859 2.884.044 0 5.141 97.447 0 0 23.701.624 1.720.309 825.085 32.910.455 0 32.910.455Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -5.002 0 18.840 0 4.346 -952.997 0 0 0 0 59.035 -875.778 0 -875.778Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 3.887 0 3.887Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.137.724 1.570.373 -139.086 4.415.291 0 2.276 -1.258.978 0 0 28.021.978 0 59.035 42.058.613 0 42.058.613Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER131.744.455 140.710.818 272.455.273 115.469.508 122.345.534 237.815.042GARANTİ VE KEFALETLER(1) 59.253.148 64.964.907 124.218.055 55.280.784 59.274.553 114.555.337Teminat Mektupları53.251.753 54.711.593 107.963.346 50.275.455 50.551.647 100.827.102Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.144.555 6.692.285 9.836.840 2.868.957 6.032.807 8.901.764Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler196.290 11.465.041 11.661.331 151.890 10.982.989 11.134.879Diğer Teminat Mektupları49.910.908 36.554.267 86.465.175 47.254.608 33.535.851 80.790.459Banka Kredileri180.827 7.331.843 7.512.670 185.902 6.309.693 6.495.595İthalat Kabul Kredileri0 174.672 174.672 0 161.040 161.040Diğer Banka Kabulleri180.827 7.157.171 7.337.998 185.902 6.148.653 6.334.555Akreditifler25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221Belgeli Akreditifler25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden5.795.557 52.719 5.848.276 4.764.178 60.241 4.824.419Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER45.757.203 3.428.768 49.185.971 42.401.518 4.054.304 46.455.822Cayılamaz Taahhütler(1) 44.900.494 1.292.560 46.193.054 41.793.629 2.136.956 43.930.585Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri408.134 575.403 983.537 371.052 1.455.693 1.826.745Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.888.213 717.157 4.605.370 3.912.914 681.263 4.594.177Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.428.475 0 5.428.475 4.472.298 0 4.472.298İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri119.423 0 119.423 124.240 0 124.240Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri30.031.320 0 30.031.320 27.941.932 0 27.941.932Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.197 0 24.197 22.752 0 22.752Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.000.732 0 5.000.732 4.948.441 0 4.948.441Cayılabilir Taahhütler856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri863.163 4.247.010 5.110.173 203.727 2.589.660 2.793.387Vadeli Döviz Alım İşlemleri429.615 3.259.164 3.688.779 114.039 2.395.844 2.509.883Vadeli Döviz Satım İşlemleri433.548 987.846 1.421.394 89.688 193.816 283.504Para ve Faiz Swap İşlemleri24.708.206 57.165.924 81.874.130 17.149.875 47.177.049 64.326.924Swap Para Alım İşlemleri1.254 25.038.676 25.039.930 0 18.445.551 18.445.551Swap Para Satım İşlemleri23.846.952 5.781.116 29.628.068 15.739.875 4.575.468 20.315.343Swap Faiz Alım İşlemleri430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015Swap Faiz Satım İşlemleri430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.162.735 1.986.171 3.148.906 433.604 3.440.442 3.874.046Para Alım Opsiyonları581.367 992.978 1.574.345 216.802 1.720.219 1.937.021Para Satım Opsiyonları581.368 993.193 1.574.561 216.802 1.720.223 1.937.025Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 8.918.038 8.918.038 0 5.809.526 5.809.526EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.433.500.357 517.676.540 1.951.176.897 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095EMANET KIYMETLER527.004.966 57.473.869 584.478.835 626.949.054 61.067.078 688.016.132Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler121.834.421 2.450.602 124.285.023 123.005.587 26.806.903 37.596.730 64.403.633 20.519.482 44.502.496 65.021.978Tahsile Alınan Ticari Senetler336.688.827 11.373.923 348.062.750 427.042.837 9.150.085 436.192.922Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler879.153 1.066.844 1.945.997 2.318.514 1.143.741 3.462.255Emanet Kıymet Alanlar40.795.662 4.985.770 45.781.432 54.062.634 3.651.077 57.713.711REHİNLİ KIYMETLER906.495.391 460.202.671 1.366.698.062 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963Menkul Kıymetler7.626.733 1.457.159 9.083.892 6.448.999 1.582.195 8.031.194Teminat Senetleri9.105.200 1.870.831 10.976.031 7.863.081 1.575.367 9.438.448Emtia25.812 0 25.812 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul675.448.428 353.784.493 1.029.232.921 650.415.346 333.631.298 984.046.644Diğer Rehinli Kıymetler166.028.407 61.820.725 227.849.132 169.327.906 56.874.518 226.202.424Rehinli Kıymet Alanlar48.260.811 41.269.463 89.530.274 30.680.773 40.758.667 71.439.440KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.565.244.812 658.387.358 2.223.632.170 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-2.244.125 -206.533Alınan Faizler14.636.968 10.667.304Ödenen Faizler-14.685.640 -6.298.434Alınan Temettüler139.053 426Alınan Ücret ve Komisyonlar766.736 905.213Elde Edilen Diğer Kazançlar1.381.896 302.962Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar503.729 730.452Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.062.229 -909.366Ödenen Vergiler-910.107 -483.557Diğer-3.014.531 -5.121.533Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.050.871 3.045.530Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-37.044 105Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 -1.068Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.560.311 -39.355.769Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.624.698 5.486.439Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)8.140.255 5.201.242Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.670.224 24.031.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-147.042 231.763Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)609.487 7.451.263Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-193.254 2.838.997YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.629.678 -4.448.296İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-57.402 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 17.151Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-82.227 -43.704Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller393.777 554.222Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.349.169 -10.422.005Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.290.315 3.966.671Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.129.496 -949.183Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.317.498 2.432.914Diğer-12.974 -4.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.508.459 -4.682.124Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.847.650 8.243.815Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.291.809 -12.862.289İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-64.300 -63.650Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.212.275 1.656.807Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.119.116 -4.634.616Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.671.087 24.122.353Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar33.551.971 19.487.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)59.035 825.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-934.813 -88.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.838 30.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.558 -3.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları18.840 34.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler556 371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-948.651 -119.034Yabancı Para Çevrim Farkları4.346 10.987Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.185.670 -218.918Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler232.673 88.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-875.778 736.864Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)65.928.998 78.854.997 144.783.995 62.699.185 79.828.773 142.527.958Nakit ve Nakit Benzerleri9.817.613 55.716.433 65.534.046 8.625.349 56.976.769 65.602.118Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 9.528.545 52.513.245 62.041.790 8.395.918 55.080.301 63.476.219Bankalar(3) 303.652 3.203.188 3.506.840 249.183 1.896.468 2.145.651Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14.584 0 -14.584 -19.752 0 -19.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.715.216 561 15.715.777 15.676.172 1.349 15.677.521Devlet Borçlanma Senetleri15.500.519 561 15.501.080 15.501.780 1.349 15.503.129Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar69.096 0 69.096 28.791 0 28.791Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 40.342.588 20.390.497 60.733.085 38.391.911 20.509.219 58.901.130Devlet Borçlanma Senetleri39.485.046 20.192.076 59.677.122 37.528.538 20.326.567 57.855.105Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler270.461 198.421 468.882 271.890 182.652 454.542Diğer Finansal Varlıklar587.081 0 587.081 591.483 0 591.483Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 53.581 2.747.506 2.801.087 5.753 2.341.436 2.347.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53.581 2.747.506 2.801.087 5.753 2.341.436 2.347.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)404.439.218 123.352.028 527.791.246 400.270.755 117.452.546 517.723.301Krediler(5) 355.821.756 97.656.860 453.478.616 356.070.320 93.674.895 449.745.215Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 63.339.024 25.695.168 89.034.192 60.843.380 23.777.651 84.621.031Devlet Borçlanma Senetleri63.288.504 25.695.168 88.983.672 60.792.861 23.777.651 84.570.512Diğer Finansal Varlıklar50.520 0 50.520 50.519 0 50.519Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.721.562 0 -14.721.562 -16.642.945 0 -16.642.945SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.477.944 2.960.044 6.437.988 3.434.503 2.814.889 6.249.392İştirakler (Net)(7) 135.316 709.762 845.078 78.073 674.237 752.310Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler135.316 709.762 845.078 78.073 674.237 752.310Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 3.342.628 2.250.282 5.592.910 3.356.430 2.140.652 5.497.082Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.342.628 2.250.282 5.592.910 3.356.430 2.140.652 5.497.082Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.326.606 280 8.326.886 7.877.038 255 7.877.293MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)548.938 0 548.938 572.925 0 572.925Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer548.938 0 548.938 572.925 0 572.925YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 352.823 0 352.823 353.647 0 353.647CARİ VERGİ VARLIĞI333.159 0 333.159 326.239 0 326.239ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 4.094.640 214.733 4.309.373 3.757.863 637.477 4.395.340VARLIKLAR TOPLAMI487.502.326 205.382.082 692.884.408 479.292.155 200.733.940 680.026.095YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 264.363.769 207.259.034 471.622.803 262.090.112 195.196.183 457.286.295ALINAN KREDİLER(3) 376.932 10.002.426 10.379.358 380.664 10.006.335 10.386.999PARA PİYASALARINA BORÇLAR106.164.507 1.546.471 107.710.978 102.841.789 1.114.631 103.956.420İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 6.638.139 4.113.282 10.751.421 5.641.402 7.553.277 13.194.679Bonolar4.529.470 0 4.529.470 3.551.547 0 3.551.547Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.368 0 1.011.368 1.011.622 0 1.011.622Tahviller1.097.301 4.113.282 5.210.583 1.078.233 7.553.277 8.631.510FONLAR79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 17.246 578.069 595.315 20.113 513.928 534.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.246 578.069 595.315 20.113 513.928 534.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 856.133 12.508 868.641 760.766 22.120 782.886KARŞILIKLAR(8) 1.863.918 0 1.863.918 2.084.453 0 2.084.453Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.296.297 0 1.296.297 1.469.151 0 1.469.151Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar567.621 0 567.621 615.302 0 615.302CARİ VERGİ BORCU(9) 1.120.128 91 1.120.219 741.197 59 741.256ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 73.872 0 73.872 331.752 0 331.752SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.020.511 9.393.069 15.413.580 6.036.525 8.824.063 14.860.588Krediler0 9.393.069 9.393.069 0 8.824.063 8.824.063Diğer Borçlanma Araçları6.020.511 0 6.020.511 6.036.525 0 6.036.525DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 28.338.817 2.007.172 30.345.989 27.856.164 1.462.755 29.318.919ÖZKAYNAKLAR(12) 41.416.354 642.259 42.058.613 42.299.664 630.840 42.930.504Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri6.740.722 173.226 6.913.948 6.745.068 164.993 6.910.061Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224 0 5.776.224 5.776.224 0 5.776.224Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri964.498 173.226 1.137.724 968.844 164.993 1.133.837Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.117.512 729.066 5.846.578 5.136.475 696.265 5.832.740Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-996.669 -260.033 -1.256.702 -77.633 -230.418 -308.051Kar Yedekleri28.021.978 0 28.021.978 25.421.933 0 25.421.933Yasal Yedekler2.548.763 0 2.548.763 2.418.760 0 2.418.760Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.426.034 0 25.426.034 22.955.992 0 22.955.992Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar59.035 0 59.035 2.600.045 0 2.600.045Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı59.035 0 59.035 2.600.045 0 2.600.045Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI457.330.027 235.554.381 692.884.408 454.701.904 225.324.191 680.026.095Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 15.172.754 11.723.099Kredilerden Alınan Faizler11.284.997 8.787.921Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler671 216Bankalardan Alınan Faizler202.213 33.388Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.656.182 2.867.576Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.423 397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.309.622 655.016İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.345.137 2.212.163Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri28.691 33.998FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -15.272.160 -6.435.446Mevduata Verilen Faizler-10.067.264 -4.264.539Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-45.474 -74.958Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.326.201 -1.362.233İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-669.016 -613.793Kiralama Faiz Giderleri-22.722 -20.390Diğer Faiz Giderleri-141.483 -99.533NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ-99.406 5.287.653NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ724.118 721.476Alınan Ücret ve Komisyonlar1.042.099 906.804Gayri Nakdi Kredilerden259.626 220.655Diğer(11) 782.473 686.149Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-317.981 -185.328Gayri Nakdi Kredilere-22 -7Diğer(11) -317.959 -185.321TEMETTÜ GELİRLERİ139.053 426TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -641.539 -1.265.993Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22.988 79.812Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.645.612 1.292.062Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.310.139 -2.637.867DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.361.186 613.196FAALİYET BRÜT KÂRI3.483.412 5.356.758BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.245.835 -2.326.409DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) 0 -141.078PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.047.482 -895.576DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -1.151.978 -1.004.367NET FAALİYET KARI (ZARARI)38.117 989.328BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 38.117 989.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 20.918 -164.243Cari Vergi Karşılığı-3.733 -2.117Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.276.046 -684.793Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.300.697 522.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 59.035 825.085DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 59.035 825.085Grubun Karı (Zararı)59.035 825.085Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,02386400 0,66006800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935337BIST