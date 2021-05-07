***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
07.05.2021 18:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.346 0 34.159 0 10.987 -130.021 0 0 0 0 825.085 736.864 0 736.864
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.125.285 1.361.379 -59.859 2.884.044 0 5.141 97.447 0 0 23.701.624 1.720.309 825.085 32.910.455 0 32.910.455
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.002 0 18.840 0 4.346 -952.997 0 0 0 0 59.035 -875.778 0 -875.778
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 3.887 0 3.887
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.137.724 1.570.373 -139.086 4.415.291 0 2.276 -1.258.978 0 0 28.021.978 0 59.035 42.058.613 0 42.058.613
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
131.744.455 140.710.818 272.455.273 115.469.508 122.345.534 237.815.042
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 59.253.148 64.964.907 124.218.055 55.280.784 59.274.553 114.555.337
Teminat Mektupları
53.251.753 54.711.593 107.963.346 50.275.455 50.551.647 100.827.102
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.144.555 6.692.285 9.836.840 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
196.290 11.465.041 11.661.331 151.890 10.982.989 11.134.879
Diğer Teminat Mektupları
49.910.908 36.554.267 86.465.175 47.254.608 33.535.851 80.790.459
Banka Kredileri
180.827 7.331.843 7.512.670 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 174.672 174.672 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
180.827 7.157.171 7.337.998 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221
Belgeli Akreditifler
25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.795.557 52.719 5.848.276 4.764.178 60.241 4.824.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
45.757.203 3.428.768 49.185.971 42.401.518 4.054.304 46.455.822
Cayılamaz Taahhütler
(1) 44.900.494 1.292.560 46.193.054 41.793.629 2.136.956 43.930.585
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
408.134 575.403 983.537 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.888.213 717.157 4.605.370 3.912.914 681.263 4.594.177
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.428.475 0 5.428.475 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
119.423 0 119.423 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
30.031.320 0 30.031.320 27.941.932 0 27.941.932
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.197 0 24.197 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.000.732 0 5.000.732 4.948.441 0 4.948.441
Cayılabilir Taahhütler
856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
863.163 4.247.010 5.110.173 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
429.615 3.259.164 3.688.779 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
433.548 987.846 1.421.394 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.708.206 57.165.924 81.874.130 17.149.875 47.177.049 64.326.924
Swap Para Alım İşlemleri
1.254 25.038.676 25.039.930 0 18.445.551 18.445.551
Swap Para Satım İşlemleri
23.846.952 5.781.116 29.628.068 15.739.875 4.575.468 20.315.343
Swap Faiz Alım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.162.735 1.986.171 3.148.906 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
581.367 992.978 1.574.345 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
581.368 993.193 1.574.561 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.918.038 8.918.038 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.433.500.357 517.676.540 1.951.176.897 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095
EMANET KIYMETLER
527.004.966 57.473.869 584.478.835 626.949.054 61.067.078 688.016.132
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
121.834.421 2.450.602 124.285.023 123.005.587 26.806.903 37.596.730 64.403.633 20.519.482 44.502.496 65.021.978
Tahsile Alınan Ticari Senetler
336.688.827 11.373.923 348.062.750 427.042.837 9.150.085 436.192.922
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
879.153 1.066.844 1.945.997 2.318.514 1.143.741 3.462.255
Emanet Kıymet Alanlar
40.795.662 4.985.770 45.781.432 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
906.495.391 460.202.671 1.366.698.062 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963
Menkul Kıymetler
7.626.733 1.457.159 9.083.892 6.448.999 1.582.195 8.031.194
Teminat Senetleri
9.105.200 1.870.831 10.976.031 7.863.081 1.575.367 9.438.448
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
675.448.428 353.784.493 1.029.232.921 650.415.346 333.631.298 984.046.644
Diğer Rehinli Kıymetler
166.028.407 61.820.725 227.849.132 169.327.906 56.874.518 226.202.424
Rehinli Kıymet Alanlar
48.260.811 41.269.463 89.530.274 30.680.773 40.758.667 71.439.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.565.244.812 658.387.358 2.223.632.170 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.244.125 -206.533
Alınan Faizler
14.636.968 10.667.304
Ödenen Faizler
-14.685.640 -6.298.434
Alınan Temettüler
139.053 426
Alınan Ücret ve Komisyonlar
766.736 905.213
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.381.896 302.962
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
503.729 730.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.062.229 -909.366
Ödenen Vergiler
-910.107 -483.557
Diğer
-3.014.531 -5.121.533
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.050.871 3.045.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.044 105
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -1.068
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.560.311 -39.355.769
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.624.698 5.486.439
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.140.255 5.201.242
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.670.224 24.031.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-147.042 231.763
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
609.487 7.451.263
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-193.254 2.838.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.629.678 -4.448.296
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-57.402 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 17.151
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-82.227 -43.704
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
393.777 554.222
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.349.169 -10.422.005
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.290.315 3.966.671
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.129.496 -949.183
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.317.498 2.432.914
Diğer
-12.974 -4.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.508.459 -4.682.124
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.847.650 8.243.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.291.809 -12.862.289
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.300 -63.650
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.212.275 1.656.807
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.119.116 -4.634.616
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.671.087 24.122.353
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
33.551.971 19.487.737
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.035 825.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-934.813 -88.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.838 30.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.558 -3.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18.840 34.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
556 371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-948.651 -119.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.346 10.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.185.670 -218.918
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
232.673 88.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-875.778 736.864
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.928.998 78.854.997 144.783.995 62.699.185 79.828.773 142.527.958
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.817.613 55.716.433 65.534.046 8.625.349 56.976.769 65.602.118
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.528.545 52.513.245 62.041.790 8.395.918 55.080.301 63.476.219
Bankalar
(3) 303.652 3.203.188 3.506.840 249.183 1.896.468 2.145.651
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.584 0 -14.584 -19.752 0 -19.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.715.216 561 15.715.777 15.676.172 1.349 15.677.521
Devlet Borçlanma Senetleri
15.500.519 561 15.501.080 15.501.780 1.349 15.503.129
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
69.096 0 69.096 28.791 0 28.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 40.342.588 20.390.497 60.733.085 38.391.911 20.509.219 58.901.130
Devlet Borçlanma Senetleri
39.485.046 20.192.076 59.677.122 37.528.538 20.326.567 57.855.105
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
270.461 198.421 468.882 271.890 182.652 454.542
Diğer Finansal Varlıklar
587.081 0 587.081 591.483 0 591.483
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 53.581 2.747.506 2.801.087 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53.581 2.747.506 2.801.087 5.753 2.341.436 2.347.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
404.439.218 123.352.028 527.791.246 400.270.755 117.452.546 517.723.301
Krediler
(5) 355.821.756 97.656.860 453.478.616 356.070.320 93.674.895 449.745.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 63.339.024 25.695.168 89.034.192 60.843.380 23.777.651 84.621.031
Devlet Borçlanma Senetleri
63.288.504 25.695.168 88.983.672 60.792.861 23.777.651 84.570.512
Diğer Finansal Varlıklar
50.520 0 50.520 50.519 0 50.519
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.721.562 0 -14.721.562 -16.642.945 0 -16.642.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.477.944 2.960.044 6.437.988 3.434.503 2.814.889 6.249.392
İştirakler (Net)
(7) 135.316 709.762 845.078 78.073 674.237 752.310
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
135.316 709.762 845.078 78.073 674.237 752.310
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 3.342.628 2.250.282 5.592.910 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.342.628 2.250.282 5.592.910 3.356.430 2.140.652 5.497.082
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.326.606 280 8.326.886 7.877.038 255 7.877.293
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
548.938 0 548.938 572.925 0 572.925
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
548.938 0 548.938 572.925 0 572.925
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 352.823 0 352.823 353.647 0 353.647
CARİ VERGİ VARLIĞI
333.159 0 333.159 326.239 0 326.239
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 4.094.640 214.733 4.309.373 3.757.863 637.477 4.395.340
VARLIKLAR TOPLAMI
487.502.326 205.382.082 692.884.408 479.292.155 200.733.940 680.026.095
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 264.363.769 207.259.034 471.622.803 262.090.112 195.196.183 457.286.295
ALINAN KREDİLER
(3) 376.932 10.002.426 10.379.358 380.664 10.006.335 10.386.999
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
106.164.507 1.546.471 107.710.978 102.841.789 1.114.631 103.956.420
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 6.638.139 4.113.282 10.751.421 5.641.402 7.553.277 13.194.679
Bonolar
4.529.470 0 4.529.470 3.551.547 0 3.551.547
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.368 0 1.011.368 1.011.622 0 1.011.622
Tahviller
1.097.301 4.113.282 5.210.583 1.078.233 7.553.277 8.631.510
FONLAR
79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 17.246 578.069 595.315 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.246 578.069 595.315 20.113 513.928 534.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 856.133 12.508 868.641 760.766 22.120 782.886
KARŞILIKLAR
(8) 1.863.918 0 1.863.918 2.084.453 0 2.084.453
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.296.297 0 1.296.297 1.469.151 0 1.469.151
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
567.621 0 567.621 615.302 0 615.302
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.120.128 91 1.120.219 741.197 59 741.256
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 73.872 0 73.872 331.752 0 331.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.020.511 9.393.069 15.413.580 6.036.525 8.824.063 14.860.588
Krediler
0 9.393.069 9.393.069 0 8.824.063 8.824.063
Diğer Borçlanma Araçları
6.020.511 0 6.020.511 6.036.525 0 6.036.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 28.338.817 2.007.172 30.345.989 27.856.164 1.462.755 29.318.919
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.416.354 642.259 42.058.613 42.299.664 630.840 42.930.504
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
6.740.722 173.226 6.913.948 6.745.068 164.993 6.910.061
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 5.776.224 0 5.776.224
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
964.498 173.226 1.137.724 968.844 164.993 1.133.837
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.117.512 729.066 5.846.578 5.136.475 696.265 5.832.740
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-996.669 -260.033 -1.256.702 -77.633 -230.418 -308.051
Kar Yedekleri
28.021.978 0 28.021.978 25.421.933 0 25.421.933
Yasal Yedekler
2.548.763 0 2.548.763 2.418.760 0 2.418.760
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.426.034 0 25.426.034 22.955.992 0 22.955.992
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
59.035 0 59.035 2.600.045 0 2.600.045
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
59.035 0 59.035 2.600.045 0 2.600.045
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
457.330.027 235.554.381 692.884.408 454.701.904 225.324.191 680.026.095
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 15.172.754 11.723.099
Kredilerden Alınan Faizler
11.284.997 8.787.921
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
671 216
Bankalardan Alınan Faizler
202.213 33.388
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.656.182 2.867.576
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.423 397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.309.622 655.016
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.345.137 2.212.163
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
28.691 33.998
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -15.272.160 -6.435.446
Mevduata Verilen Faizler
-10.067.264 -4.264.539
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-45.474 -74.958
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.326.201 -1.362.233
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-669.016 -613.793
Kiralama Faiz Giderleri
-22.722 -20.390
Diğer Faiz Giderleri
-141.483 -99.533
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
-99.406 5.287.653
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
724.118 721.476
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.042.099 906.804
Gayri Nakdi Kredilerden
259.626 220.655
Diğer
(11) 782.473 686.149
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-317.981 -185.328
Gayri Nakdi Kredilere
-22 -7
Diğer
(11) -317.959 -185.321
TEMETTÜ GELİRLERİ
139.053 426
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -641.539 -1.265.993
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22.988 79.812
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.645.612 1.292.062
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.310.139 -2.637.867
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.361.186 613.196
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.483.412 5.356.758
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.245.835 -2.326.409
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) 0 -141.078
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.047.482 -895.576
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -1.151.978 -1.004.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
38.117 989.328
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 38.117 989.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 20.918 -164.243
Cari Vergi Karşılığı
-3.733 -2.117
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.276.046 -684.793
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.300.697 522.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 59.035 825.085
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 59.035 825.085
Grubun Karı (Zararı)
59.035 825.085
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,02386400 0,66006800
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935337
BIST